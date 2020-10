Hoppe und Ganter, KFZ Sachverständige, sind TOP-UNTERNEHMEN 2020

Der Grundstein des heutigen Unternehmens wurde 1990 mit der Gründung des Kfz-Sachverständigenbüros Hoppe gelegt. 2002 wurde das Einzelunternehmen in die Sozietät Kfz-Sachverständigenbüro Hoppe und Ganter überführt. Heute beschäftigt das Unternehmen neben den zwei Sozien Andreas Hoppe und Martin Ganter insgesamt 13 weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Neben dem Firmensitz in der Martinstraße in Achern wird aktuell ein weiterer Standort in Oberkirch entwickelt.

Was macht Hoppe und Ganter einzigartig?

Die Rahmenbedingungen Rund um Auto und Verkehr verändern sich stetig. Das Unternehmen konzipiert deshalb ständig neue Gutachtenprodukte und lässt auch seine Berufskollegen daran partizipieren. Hoppe und Ganter ruhen sich nicht auf dem Erreichten aus. Sie entwickeln sich stetig weiter, immer mit dem Fokus, dass die Kunden nicht “einfach nur ein Gutachten” bekommen, sondern genau das Gutachten, das sie benötigen.

Weiterhin bieten Hoppe und Ganter ein hohes Maß an Fachwissen. Dadurch kann ein Kundenservice angeboten werden, der weit über das normale Maß hinausgeht. Jedes Problem, das sich im Fahrzeugalltag stellt, kann gelöst werden. Aufgrund dieser Expertise sind sie auch gefragte Ansprechpartner für viele Kollegen aus ganz Deutschland.

Qualität, Zuverlässigkeit und ein angenehmes Arbeitsklima werden bei Hoppe und Ganter großgeschrieben. Die zufriedenen Mitarbeiter strahlen dies nach außen, sodass sich die Kunden sehr wohlfühlen.

Warum hat Hoppe und Ganter die Auszeichnung erhalten?

Die unabhängige Unternehmensberatung Alexander Markwirth, hat das Unternehmen Kfz-Sachverständigen- und Ing.-Büro Hoppe und Ganter GbR überprüft. Besonders herausragend sind die Bereiche Kundenzufriedenheit, Positionierung und Alleinstellungsmerkmale. Das Unternehmen Kfz-Sachverständigen- und Ing.-Büro Hoppe und Ganter GbR gehört somit zu den “TOP UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS”.

Was ist “TOP UNTERNEHMEN”?

“TOP Unternehmen” ist eine Auszeichnung, die von der unabhängigen Unternehmensberatung Alexander Markwirth vergeben wird. Dazu werden unterschiedliche Bereiche wie beispielsweise Unternehmensführung, Kundenzufriedenheit, Kundenservice, Zukunftsorientierung, Mitarbeiterorientierung und deren Entwicklung sowie Digitalisierung und Innovation auf Exzellenz überprüft.

Das Kfz-Sachverständigen- und Ing.-Büro Hoppe und Ganter, hat sich ganz der Verkehrssicherheit und den Fahrzeugwerten verschrieben. Hierbei bieten sie neben klassischen Dienstleistungen wie Unfallschadengutachten, Fahrzeugbewertungen und Sondergutachten auch die amtlichen Untersuchungen, wie Haupt- und Abgasuntersuchung. Hoppe und Ganter prüfen im Namen und Auftrag der KÜS.

Weiterhin arbeiten Hoppe und Ganter mit den hiesigen Amts- und Landgerichten zusammen sowie mit vielen weiteren Gerichten in ganz Deutschland. Getreu nach dem Motto “sicher, sachlich, sympathisch” verbinden Sie sehr hohe Qualifikation mit absoluter Unabhängigkeit. Hierbei steht die Kundenorientierung deutlich im Fokus der Arbeit.

Kontakt

Kfz-Sachverständigen- und Ing.-Büro Hoppe und Ganter GbR

Andreas Hoppe

Martinstraße 2

77855 Achern

07841 / 5443 o. 21097

07841 / 24761

achern@hoppe-ganter.de

https://www.hoppe-ganter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.