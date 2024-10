Hormonic startet Telemedizin-Dienstleistungen zur Revolutionierung der hormonellen Gesundheit von Frauen

Mit personalisierter, wissenschaftlich fundierter Telemedizin und natürliche Nahrungsergänzungsmittel, hilft Hormonic Frauen dabei, hormonelle Störungen an der Wurzel zu behandeln

Hormonic gibt den offiziellen Start seiner Telemedizin-Dienstleistungen bekannt, die speziell darauf ausgelegt sind, Frauen bei hormonellen Beschwerden ganzheitlich zu unterstützen. Im Fokus stehen individuelle Therapiepläne, die nicht nur Symptome wie PCOS, Zyklusstörungen, Menopause oder Fruchtbarkeitsprobleme lindern, sondern gezielt die Ursachen hormoneller Ungleichgewichte ansprechen. Viele Frauen leiden unter einem Gesundheitssystem, das oft nur oberflächliche Lösungen bietet, ohne die wahren Auslöser zu behandeln. Dies führt zu langanhaltenden Beschwerden wie Gewichtszunahme, Müdigkeit oder Stimmungsschwankungen. Hormonic setzt hier an und bietet eine maßgeschneiderte, wissenschaftlich fundierte und langfristige Lösung.

In der herkömmlichen medizinischen Versorgung werden hormonelle Störungen wie Schilddrüsenprobleme oder PCOS häufig unzureichend behandelt, was das Risiko für schwerwiegendere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes erhöht. Hormonic geht einen Schritt weiter: Der ganzheitliche Ansatz zielt darauf ab, die zugrunde liegenden Ursachen zu beheben und Frauen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit langfristig selbstbestimmt zu verbessern.

Hormonic“s Angebot basieren auf drei zentralen Säulen:

1. Personalisierte Telemedizinische Beratungen & Behandlungspläne: Über virtuelle Konsultationen mit Ärzt*innen und Expert*innen für hormonelle Gesundheit erstellt Hormonic individuelle, evidenzbasierte Behandlungspläne. Diese Pläne beinhalten Empfehlungen zu Lebensstil, Sport, Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln, die die Ursachen hormoneller Ungleichgewichte bekämpfen und langfristige Verbesserungen anstreben. Frauen profitieren von einer kontinuierlichen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Unterstützung.

2. Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel (derzeit in Planung & Produktion): Die Nahrungsergänzungsmittel von Hormonic basieren auf dem „Synplementation“-Ansatz, der die synergistische Wirkung natürlicher Inhaltsstoffe maximiert, um eine optimale hormonelle Unterstützung zu gewährleisten. Diese 100 % natürlichen, wissenschaftlich fundierten Produkte zielen darauf ab, hormonelle Ungleichgewichte an der Wurzel zu bekämpfen – frei von synthetischen Zusatzstoffen und Toxinen. Alle Produkte beziehen weltweit Rohstoffe aus hochqualitativen Quellen und werden in Deutschland unter strengen Qualitätsstandards labortechnisch geprüft.

3. Digitale Produkte (derzeit in Planung & Produktion): Zusätzlich entwickelt Hormonic eine Reihe digitaler Produkte, darunter E-Books und Bildungsressourcen. Diese Angebote umfassen zyklusspezifische Trainingspläne, Ernährungsrichtlinien und umfassende Leitfäden zur Bewältigung hormoneller Störungen. Ziel ist es, Frauen das notwendige Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre hormonelle Gesundheit effektiv zu managen.

Lisa Maria Emmer, Co-Founderin und Expertin für hormonelle Gesundheit, betont: „Unser Ziel ist es, Frauen mit fundiertem Fachwissen und maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen, um hormonelle Balance auf natürliche Weise zu erreichen. Wir bieten eine evidenzbasierte, nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Ansätzen.“

Co-Founderin, und ehemalige McKinsey Beraterin Lee Paulina Pape fügt hinzu: „Jede Frau hat eine einzigartige hormonelle Historie. Deshalb legen wir Hormonic großen Wert auf personalisierte Betreuung, die nicht nur Symptome behandelt, sondern die Ursachen angeht, um langfristige Gesundheit und Wohlbefinden zu gewährleisten.“

Hormonic strebt an, einen Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung von Frauen zu leiten und bietet Lösungen, die Frauen befähigen, die Kontrolle über ihr hormonelles Wohlbefinden zu übernehmen und nachhaltig ein gesünderes, erfüllteres Leben zu führen.

Über Hormonic

Hormonic ist eine innovative Gesundheitsplattform, die sich der Transformation der hormonellen Gesundheit von Frauen widmet. Mit personalisierten, evidenzbasierten Beratungsdiensten, hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und digitalen Produkten bietet Hormonic Frauen die notwendigen Ressourcen und das Expertenwissen, um auf natürliche Weise ein nachhaltiges hormonelles Gleichgewicht zu erreichen.

Pressekontakt

hello@hormonic.de

