Hornetsecurity ernennt Roger Staub zum Country Manager Schweiz

Hornetsecurity baut seine Channel-Aktivitäten in der DACH-Region aus und verstärkt dazu sein Vertriebsteam mit Roger Staub als neuem Country Manager Schweiz

Hannover – 02. Juli 2024 – Hornetsecurity verstärkt sein Vertriebsteam, um das Partnergeschäft in der Schweiz weiter voranzutreiben. Als neuer Country Manager Schweiz verstärkt Roger Staub ab sofort das Business Development Team innerhalb der DACH-Region und übernimmt die Leitung des Channel-Vertriebs des Spezialisten für Cloud-Security-, Backup-, Compliance- und Awareness-Lösungen. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem der Ausbau des regionalen Vertriebspartnernetzes, die Betreuung der Partner und die Umsetzung des Partnerprogramms von Hornetsecurity.

Roger Staub bringt über 30 Jahre IT-Erfahrung mit, davon 10 Jahre als Business Unit Manager bei TD-Synnex in der Value Added Distribution für IBM, Oracle und HPE. Als Managing Director von net-point und Infinigate Schweiz hat er das Managed Services Geschäft in der Schweiz massgeblich geprägt. Staub ist Betriebsökonom, eidgenössisch diplomierter Verkaufsleiter und verfügt über ein Executive Diploma in General Management der Universität St. Gallen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Roger Staub einen sehr erfahrenen und hervorragend vernetzten Country Manager, Channel-Experten und Business Developer für uns gewinnen konnten“, so Alexander Spaller, Head of Sales DACH bei Hornetsecurity. „Mit seiner Erfahrung, Expertise und seinem Werdegang ist er die ideale Besetzung für diese Position, um den Ausbau unseres Distributoren- und Partnernetzwerks in der Schweiz weiter voranzutreiben“.

Roger Staub weiss aus seiner langjährigen Tätigkeit, dass trotz guter IT-Infrastruktur noch viel Potenzial im Bereich IT-Sicherheit, insbesondere in der Security Awareness, vorhanden ist. Daher hat er sich zum Ziel gesetzt, Hornetsecurity als weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security Awareness-Lösungen mittelfristig bei Distributoren und Partnern, auch in der Schweiz, zu einer festen Grösse zu etablieren.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Grösse auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt.

