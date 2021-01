Hornetsecurity kauft VEEAM-Konkurrent Altaro

Auf dem Weg zum vollumfassenden Security-Anbieter für Microsoft 365

Es wird fast zur Tradition: Hornetsecurity startet fulminant ins neue Jahr und verkündet eine weitere erfolgreich abgeschlossene Übernahme. Mit der Bekanntgabe übernimmt Hornetsecurity 100% der Anteile des wachstumsstarken internationalen Anbieters für Backup-Lösungen, Altaro. Nach der Übernahme des spanischen Marktführers für Cloud E-Mail Security Lösungen Spamina im Januar 2019 und der Akquisition des englischen Country Partners EveryCloud zum Jahresbeginn 2020 erschließt der europäische Cloud Security Spezialist dieses Mal ein neues Produktsegment, das die eigenen Services um zuverlässige Backup-Lösungen ergänzt. Damit wird Hornetsecurity zu der Europäischen Antwort auf Security und Compliance im Microsoft 365 Umfeld.

Altaro Management bleibt an Board

“Alle Altaro-Gründer bleiben an Board und erhalten eine neue Rolle innerhalb der Hornetsecurity Gruppe. Die bestehenden internationalen Standorte werden in den nächsten Jahren weiter ausgebaut, um unsere Partner noch schneller mit neuen Produkten und Lösungen zu versorgen”, betont Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. “Unser Ziel ist es, allen Unternehmen eine vollständige Security und Compliance Lösung für ihren Einsatz von Cloud Technologien zu bieten. Mit der Integration der Backup-Lösungen von Altaro in Hornetsecuritys E-Mail Cloud Security Produktportfolio vervollständigen wir das Puzzle eines umfassenden Security-Pakets.”

David Vella, CEO von Altaro, fügt hinzu: “Wir haben mit Hornetsecurity genau den richtigen strategischen Käufer gefunden und freuen uns sehr, ein Teil der Gruppe zu werden. Die Synergien zwischen beiden Unternehmen sind offensichtlich und mit der Zusammenführung von Know-How und Erfahrung, sowie die innovative Kombination der Produkte, hebt Hornetsecuritys europäische Marktführerschaft im Bereich Cloud Security auf ein neues Level.”

“MSP´s und IT Outsourcer bauen ihre Cloud Architekturen und Services rasant aus. Mit der Übernahme von Altaro erweitern wir nicht nur unsere Sicherheitsservices für M365, sondern reagieren auch auf das wachsende Bedürfnis unseres Channels nach Hyper-V- und VMware-Backup-Lösungen”, erläutert Daniel Blank, COO von Hornetsecurity. “Altaro´s 100%iges Commitment zum Channel und der von Partnern hoch gelobte technische Support waren neben der hervorragenden Produktqualität weitere entscheidende Auswahlkriterien. Unser internationales Channel Marketing wird mit der Akquisition massiv gestärkt und auch im Channel Sales kommen erfahrene Mitarbeiter an Bord. Gemeinsam werden wir unsere Partnernetzwerke stärken und ausbauen, was das Wachstum der gesamten Hornetsecurity-Group weiter beflügeln wird.”

Über Altaro

Altaro ist ein wachstumsstarker Entwickler zuverlässiger Backup-Lösungen für Managed Service Providers (MSPs), IT-Reseller und Unternehmen. Das Unternehmen hat über 50.000 Kunden in 121 Ländern auf der ganzen Welt, 10.000 Partner und über 2.000 MSPs. Altaro bietet kostengünstige und professionelle Funktionen ohne unnötige Aspekte, die Kosten und eine übermäßige Komplexität verursachen. Das Aushängeschild ist die Backup-Lösung für virtualisierte Umgebungen Altaro VM Backup. Sie erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist die erste Wahl für Hyper-V- und VMware-Backups und -Replikationen. Altaro Office 365 Backup ist eine Abonnementlösung zur Sicherung und Wiederherstellung von Office 365-Postfächern. Beide Produkte sind auch als monatliche Abonnementprogramme für MSPs erhältlich. Eine Backup-Lösung für physische Windows-Server ist ebenfalls verfügbar. Altaro hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Nordmazedonien und Malta. Weitere Informationen gibt es auf altaro.com.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Cloud Security Provider für E-Mail und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 9 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Security, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO Fraud und Ransomware. Hornetsecurity ist mit rund 200 Mitarbeitern global an 12 Standorten vertreten und operiert mit seinem internationalen Händlernetzwerk in mehr als 30 Ländern. Zu den über 45.000 Kunden zählen unter anderem Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas.

