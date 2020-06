Hornetsecurity launcht Hornet.email

Neuer Service

Mit der 365 Total Protection Suite brachte Hornetsecurity bereits einen vollumfassenden Security-Service auf den Markt, um die E-Mail- und Datensicherheit für Business-Kunden des weltweit genutzten Cloud-Dienstes Microsoft 365 zu gewährleisten. Nun erweitert Hornetsecurity mit dem Service Hornet.email sein Portfolio um eine sichere, cloud-basierte Unternehmenskommunikationsplattform, die es Firmen ermöglicht, zusätzliche Mailboxen mit Microsoft 365 innerhalb bestehender Domains und Tenants zu kombinieren – oder es als Stand Alone-Lösung zu nutzen.

Flexibel, einfach und sicher ohne Kompromisse

Die neue Lösung Hornet.email bietet eine komplette E-Mail- und Kollaborationsumgebung, bestehend aus Mailbox, Kalender und Adressbuch inklusive verschiedenster Sicherheitsebenen, die die Nutzer vor Spam, Phishing sowie anderen Cyberbedrohungen schützen. Der Zugriff auf ein Hornet.email Konto ist per Webinterface und nativen sowie Outlook Clients jederzeit möglich und wird automatisch auf allen Devices synchronisiert.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

“Viele Unternehmen arbeiten mit externen Mitarbeitern wie Consultants oder Freelancern zusammen, die häufig nur für einen gewissen Zeitraum mit dem Unternehmen und auch in dessen Namen kommunizieren müssen. Hier kann auf zusätzliche Microsoft-Lizenzen verzichtet werden, denn für diese Mitarbeiter ist Hornet.email die ideale kostengünstige Lösung, da es sich problemlos mit bestehenden E-Mail-Services kombinieren lässt und die gleichen Sicherheitsmechanismen wie 365 Total Protection bietet”, so Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. “Das gleiche gilt für interne Mitarbeiter, die nicht dauerhaft auf den vollen Funktionsumfang von Microsoft 365 angewiesen sind. Dank Hornet.email werden sie mit einem vollumfänglichen E-Mail-Service ausgestattet, der unter derselben Unternehmens-Domain läuft.”

Flexible Buchungsoptionen

Mit dem Hornet.email Add-on können die Bestandskunden von Hornetsecurity beliebig viele Mailboxen hinzubuchen. Jede Mailbox wird über Hornetsecuritys Server gehostet und bietet Benutzern das volle Schutzpotential der bereits genutzten Services.

Neukunden haben die Auswahl zwischen zwei funktionsreichen Packages: Das Starter Package beinhaltet die cloud-basierte Hornet.email Plattform inklusive integrierter Spam and Malware Protection. Das Hornet.email Enterprise Package vereint das geballte Schutzpotential von den Hornetsecurity Lösungen Advanced Threat Protection, Email Encryption und Archiving und bietet so Schutz vor gezielten und hochkomplexen Cyberbedrohungen. Die unkomplizierte und einfache Verwaltung von administrativen Einstellungen sowie die zentrale Steuerung von Hornet.email und allen hinzugebuchten Features ist über das Hornetsecurity Control Panel möglich.

Hornet.email ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu dem Service und Zugang zu einer Testversion erhalten Interessenten unter www.hornetsecurity.com/de/hornet-email/

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Cloud Security Provider für E-Mail und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 9 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Security, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO Fraud und Ransomware. Hornetsecurity ist mit rund 200 Mitarbeitern global an 11 Standorten vertreten und operiert mit seinem internationalen Händlernetzwerk in mehr als 30 Ländern. Zu den über 40.000 Kunden zählen unter anderem Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas.

