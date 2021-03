Hornetsecurity übernimmt kanadischen Marktführer für E-Mail-Security Zerospam

Reichweite auf dem nordamerikanischen Markt wird weiter ausgebaut

Einer der führenden Anbieter für E-Mail Cloud Security, Hornetsecurity, gibt seine zweite Akquisition in diesem Jahr bekannt. Nach der Akquisition von Altaro, dem weltweiten Provider von Backup-Lösungen, im Januar, übernimmt Hornetsecurity nun Zerospam, den Spezialisten für Cloud E-Mail-Security mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das schnell wachsende und profitable Unternehmen Zerospam bedient weltweit mehr als 4.000 kleine, mittelständische und große Kunden über ein Netzwerk von über 400 Partnern, die vor allem in Kanada und den USA aktiv sind. Zerospam ist ein anerkannter Marktführer von Cloud-basierten E-Mail-Security-Lösungen für den KMU-Markt in ganz Nordamerika und hilft Unternehmen dabei, ihr wichtigstes Kommunikationsmittel zu schützen und Cyberkriminalität zu unterbinden.

Kunden und Partner mit den besten und sichersten Lösungen versorgen

“Zerospam ist bekannt dafür, seine Unternehmenswerte zu erfüllen, wobei wir stets ‘ruhig und neugierig bleiben’, ‘zusammenarbeiten’ und uns ‘kontinuierlich verbessern’. Das hat uns geholfen, unseren Partnern und Kunden die beste sowie sicherste Lösung zu bieten, gepaart mit einem erstklassigen Kundenservice”, sagt David Poellhuber, CEO und Gründer von Zerospam. “Teil der Hornetsecurity-Gruppe zu werden, ist ein wunderbarer Fortschritt für Zerospam, von dem unsere Kunden und Partner und natürlich auch unser gesamtes Team profitieren werden – insbesondere von leistungsstarken Enterprise-Technologien, die auf der langjährigen Expertise von Hornetsecurity in diesem Bereich basieren, sowie von der Integration von Microsoft 365 und vielem mehr.”

“Wir sind auf dem Weg, Unternehmen jeglicher Größe eine umfassende Sicherheits- und Compliance-Lösung für ihre Nutzung von Cloud-Technologien zu bieten”, sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. “Wir heißen David Poellhuber und das Zerospam-Team herzlich in der Hornetsecurity-Gruppe willkommen und sind sehr darauf bedacht, alle Teammitglieder in die Hornetsecurity-Familie zu integrieren. Wir werden stark in die Zerospam-Partner-Community investieren und ihnen ein erweitertes Angebot an neuen Produkten zur Verfügung stellen, damit sie die Sicherheit und Compliance ihrer Kunden über ihr aktuelles Angebot hinaus steigern können.”

Strategischer Schritt zur Erweiterung der nordamerikanischen Reichweite von Hornetsecurity

Daniel Blank, COO von Hornetsecurity, fügt hinzu: “Die Übernahme von Zerospam passt zu Hornetsecuritys Ziel, die Nummer 1 in den Segmenten Sicherheit, Compliance und Backup zu werden, und wird unserem Unternehmen helfen, die ehrgeizigen Pläne in unserem stärksten Wachstumsmarkt, Nordamerika und Kanada, zu erreichen. Wir werden zusätzliche Investitionen in diesen Regionen tätigen und freuen uns darauf, das nächste Kapitel unserer erfolgreichen Reise gemeinsam mit unseren neuen Kollegen bei Zerospam zu gestalten.”

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Cloud Security Provider für E-Mail und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 9 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Security, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO Fraud und Ransomware. Mit mehr als 300 Mitarbeitern operiert Hornetsecurity mit seinem internationalen Händlernetzwerk in über 30 Ländern. Zu den über 45.000 Kunden zählen unter anderem Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas.

Weitere Informationen: www.hornetsecurity.com

Firmenkontakt

Hornetsecurity GmbH

Micha Beyersdorf

Am Listholze 78

30177 Hannover

+49 (511) 515 464 – 917

presse@hornetsecurity.com

http://www.hornetsecurity.com/

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (40) 800 80 99-00

ps@trendlux.de

http://www.trendlux.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.