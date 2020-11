Horst Lichter zum Hutträger des Jahres 2020 gekürt!

Horst Lichter liebt alte Autos, Antiquitäten, Essen und Trinken – und Hüte und Mützen! Er trägt gerne Fedoras, Panamas und trendige Herrenmützen. Für diese Hut-Leidenschaft zeichnete der Hutverband GDH e.V. den beliebten Moderator, Autor und Fernsehkoch zum achten “Hutträger des Jahres 2020” aus und überreichte ihm den goldenen Hut-Award. Die Verleihung setzt den Höhepunkt des “Internationalen Tag des Hutes” am 25. November, der in der Hut-Modebranche mit Aktionen gefeiert wird.

Den goldenen Hut-Award als “Hutträger des Jahres 2020” des Hutverbands GDH (www.hut-mode.de) wird er zu Hause neben die anderen Auszeichnungen stellen, bestätigt Horst Lichter und sagte: “Ich freue mich sehr und es ist mir eine Ehre Hutträger des Jahres zu sein, weil ich Hut aus Leidenschaft und Überzeugung trage. Es hat was von Stil, es hat was von Klasse. Es zieht einen Mann an – auch die Jungen. Ich bin froh, dass mein Sohn ebenso gerne Hut und Caps trägt. Herzlichen Dank für den goldenen Hut-Award. Es ist sehr schade, dass ich jetzt nicht all die Herrschaften hier drücken kann, die ich gerne jetzt drücken würde. Dankeschön.”

Horst Lichter ist ebenso vielseitig wie sympathisch. Seine Fans kennen ihn als humorigen Moderator und Koch von “Lafer!Lichter!Lecker!” oder “Die Küchenschlacht”. Der Autor mehrerer Kochbücher wurde mit der Goldenen Kamera als bester TV-Koch ausgezeichnet und erhielt 2019 eine Romy in der Kategorie Show/Unterhaltung. Als ausgewiesener Fachmann für schöne alte Dinge mit Geschichte präsentiert Horst Lichter seit 2013 im ZDF “Bares für Rares” und wurde dafür mit der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Neben den täglichen “Bares für Rares” Sendungen wird er, wie jedes Jahr, am 25.12.20, um 19.15 Uhr mit seiner Sendung “Horst Lichter sucht das Glück” im ZDF zu sehen sein.

Wir lieben Hüte – wie die Hutträger des Jahres

Horst Lichter ist der 8. gekürte “Hutträger des Jahres” der GDH. Er ist Nachfolger von prominenten Hutträgern/innen: Johannes Oerding (2019) Massimo Sinato (2018), Gregor Meyle, (2017), Jan Josef Liefers (2016), Roger Cicero (2015), Andreas Hoppe (2014) und Nadine Angerer (2013). Prominente Persönlichkeiten, die Hüte und Mützen lieben, wie die Mitglieder des Hutverbands GDH e.V., inhabergeführte Hutgeschäfte mit langer Tradition und Headwear-Hersteller ( Göttmann, Balke Fashion, Gebeana, Faustmann, Mayser, Fiebig und Wegener) aus Deutschland. Dafür bedankt sich der Hutverband herzlich. Die Verleihung setzt den Höhepunkt des “Internationalen Tag des Hutes” am 25. November 2020, der im Huthandel mit Corona-konformen Aktionen gefeiert wird.

Horst Lichter tritt die Nachfolge an von:

_Hutträger des Jahres 2019: Johannes Oerding, Singer/Songwriter

_Hutträger des Jahres 2018: Massimo Sinato, Profi-Tänzer in der RTL-Show Let´s Dance

_Hutträger des Jahres 2017: Gregor Meyle, Singer/Songwriter

_Hutträger des Jahres 2016: Jan Josef Liefers, Musiker und Schauspieler, u.a. Tatort-Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne aus Münster

_Hutträger des Jahres 2015: Roger Cicero ( 2016), Jazz-Musiker

_Hutträger des Jahres 2014: Andreas Hoppe, Schauspieler, ehem. Tatort-Kommissar Mario Kopper aus Ludwigshafen, sowie Kochbuch-Autor

_Hutträgerin des Jahres 2013: Nadine Angerer, Frauenfußball-Nationalmannschaft

HUTVERBAND GDH e.V.

Der spezialisierte Hutfacheinzelhandel ist eine starke Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH), organisiert ist. Rund 60 Prozent der Hutfacheinzelhändler und zahlreiche Lieferanten bündeln Ihre Kompetenzen. Hut-Partner sind: Balke Fashion, Faustmann, Fiebig, Gebeana, Göttmann, Mayser und Wegener. Der Berufsverband vertritt die Interessen der Hutfachhandel nach innen und außen mit Kommunikation, Branchenarbeit und dem Shop-Finder unter: http://hut-mode.de/hutfachgeschaefte2/

