Hospitality Immobilien Deutschland, Österreich und Schweiz

REBA IMMOBILIEN AG: Partner für Hospitality Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) ist der etablierte und bekannte Partner für Hospitality Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit umfassender Expertise in der diskreten Off Market Vermittlung, dem Kauf, Verkauf und der Verpachtung von Hospitality Immobilien bietet die REBA IMMOBILIEN AG maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Betreiber in der DACH-Region.

Experten für Hospitality Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG unterstützt ihre Kunden und Partner kompetent in allen Bereichen des Hospitality Immobilienmarktes. Von der ersten Beratung bis hin zum Vertragsabschluss stehen die erfahrenen Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Dabei werden die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden stets berücksichtigt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Was sind Hospitality Immobilien?

Hospitality Immobilien umfassen eine Vielzahl von Gastgewerbeobjekten, darunter Stadthotels, Hotelresorts, Ferienanlagen und mehr. Diese Immobilien bieten nicht nur attraktive Anlagemöglichkeiten, sondern tragen auch wesentlich zur touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung einer Region bei. Die REBA IMMOBILIEN AG kennt die Dynamik dieses Sektors und bietet fundierte Beratung und Unterstützung für Investoren und Betreiber.

Dienstleistungen für Hospitality Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für Hospitality Immobilien:

– Vermittlung von Hospitality Immobilien: Durch ein weitreichendes Netzwerk und tiefgehende Marktkenntnis sorgt die REBA IMMOBILIEN AG für eine erfolgreiche Vermittlung zwischen Käufern und Verkäufern sowie Pächtern und Verpächtern.

– Kauf von Hospitality Immobilien: Die Experten der REBA IMMOBILIEN AG begleiten Käufer durch den gesamten Prozess, von der ersten Besichtigung bis zum Vertragsabschluss.

– Verkauf von Hospitality Immobilien: Für Eigentümer, die ihre Immobilien verkaufen möchten, bietet die REBA IMMOBILIEN AG eine diskrete und professionelle Vermarktung, um den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen.

– Verpachtung von Hospitality Immobilien: Eigentümer, die ihre Immobilien verpachten möchten, profitieren von den umfassenden Dienstleistungen der REBA IMMOBILIEN AG, die den passenden Pächter finden und die Vertragsbedingungen optimal gestalten.

Hospitality Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ist in den bedeutendsten Märkten des deutschsprachigen Raumes aktiv:

– Deutschland: Vom urbanen Hotel in Berlin bis zum idyllischen Resort in den bayerischen Alpen.

– Österreich: Vom Skihotel in Tirol bis zum Boutique-Hotel in Wien.

– Schweiz: Vom luxuriösen Berghotel in den Schweizer Alpen bis zum Stadthotel in Zürich.

Langjährige Erfahrung im Bereich Hospitality Immobilien

Mit jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis des Hospitality Immobilienmarktes ist die REBA IMMOBILIEN AG der ideale Partner für Kunden und Partner. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Ziele und Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Erfahrung der REBA IMMOBILIEN AG, um Ihre Ziele im Bereich Hospitality Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erreichen.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

