„Hot Week“ bei schuhplus – 20% auf Schuhe in Übergrößen

Es wird heiß bei schuhplus! Unter dem Motto „Hot Week“ lädt Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen alle Modebewussten dazu ein, den Sommer mit einem frischen Paar XL-Schuhe zu krönen. Bis zum 31. August bietet der Übergrößen-Spezialist aus Niedersachsen satte 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment an Übergrößen-Schuhen. Dies ist die ideale Gelegenheit, um modische Highlights zu entdecken und dabei bares Geld zu sparen. Einfach den Gutscheincode „Hot-Week“ im Warenkorb eingeben und schon reduziert sich der Gesamtbetrag automatisch um zwanzig Prozent.

Von großen Sneakern bis große High Heels: Eine große Welt großer Möglichkeiten

Das Sortiment von SchuhXL-Spezialist schuhplus ist so vielfältig wie die Wünsche der Kundinnen und Kunden. Für Damen stehen elegante High Heels in Übergrößen bereit, die jedes Outfit auf ein neues Level heben. Ob für eine glamouröse Abendveranstaltung, eine Hochzeit oder ein romantisches Dinner – mit den edlen Modellen von schuhplus sind Frauen mit Damenschuhe in Übergrößen immer bestens gekleidet. Für den täglichen Komfort bietet schuhplus wir eine breite Auswahl an XL-Ballerinas und XL-Slippern, die stilvoll und gleichzeitig bequem sind. Perfekt für einen Stadtbummel, den Büroalltag oder einfach für den täglichen Einsatz. Auch sportlich Aktive kommen in der „Hot Week“ voll auf ihre Kosten. Lässige große Sneakers und sportive Laufschuhe in Übergrößen sorgen nicht nur für den richtigen Halt, sondern auch für den coolen Look, der sowohl beim Workout als auch in der Freizeit überzeugt. Für Outdoor-Enthusiasten hält schuhplus aus Dörverden robuste Wander- und Trekkingschuhe bereit, die optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort bieten – ob auf anspruchsvollen Trails oder bei entspannenden Spaziergängen in der Natur. Herren mit großen Füßen finden ebenfalls ein umfassendes Angebot an Herrenschuhe in Übergrößen. Business-Schuhe in klassischen Designs, die sowohl im Meeting als auch beim Business-Dinner eine gute Figur machen, gehören ebenso zum Repertoire wie bequeme Freizeit- und große Sportschuhe, die sich durch hohe Qualität und modische Akzente auszeichnen. Für festliche Anlässe und besondere Events bietet der Schuhe Plus Spezialist edle Schnürer und elegante Halbschuhe, die das perfekte Finish für jeden Anzug sind.

Beste Qualität und große Schuhe mit 20% Rabatt

„Wir bei schuhplus wissen, dass die Suche nach stilvollen Schuhen in Übergrößen eine Herausforderung sein kann. Daher legen wir großen Wert auf ein vielfältiges Angebot, das unserer Kundschaft die Auswahl erleichtert“, sagt Geschäftsführer Kay Zimmer. „Mit der „Hot Week“ möchten wir unseren Kundinnen und Kunden nicht nur modische Highlights bieten, sondern auch einen attraktiven Preisvorteil. Die 20% Rabatt auf unser gesamtes Sortiment machen den Schuhkauf bei schuhplus noch lohnenswerter.“ Das umfangreiche Sortiment umfasst Damenschuhe ab Größe 42 sowie Herrenschuhe ab Größe 46. Dabei setzt schuhplus auf renommierte Marken wie Skechers, Gabor, Josef Seibel oder Adidas, die für höchste Qualität und modische Aktualität stehen. Alle Modelle sind sowohl im Onlineshop unter als auch in den schuhplus-Filialen erhältlich.

Warum jetzt zuschlagen?

Die „Hot Week“ ist die perfekte Gelegenheit, um hochwertige große Schuhe für jeden Anlass zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Der Rabatt von 20% gilt auf alle Schuhe in Übergrößen, egal ob elegant, sportlich oder casual. Damit bietet schuhplus die ideale Möglichkeit, die Sommergarderobe zu erweitern oder sich schon jetzt auf die kommende Herbstsaison vorzubereiten. Zudem ermöglicht die Vielfalt des Angebots es jedem Kunden, den perfekten Schuh für seine individuellen Bedürfnisse zu finden – sei es für den Alltag, für besondere Anlässe oder für sportliche Aktivitäten. Mit dem aktuellen Rabatt ist dies besonders attraktiv, da sich die Preise durch den Nachlass von 20% deutlich reduzieren und so zusätzliche Einsparungen möglich werden. Kunden können die „Hot Week“-Angebote sowohl im Onlineshop von schuhplus als auch in den Filialen in Dörverden sowie in Sedelsberg am c-Port Saterland nutzen. Der benutzerfreundliche Onlineshop bietet eine komfortable und sichere Bestellmöglichkeit, bei der die Wunschmodelle mit wenigen Klicks direkt nach Hause geliefert werden.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

