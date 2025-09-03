Hotel Ads – Maßgeschneidertes Online-Marketing für Hotels

Die Performance Marketing-Agentur adseed bringt mit Hotel Ads eine spezialisierte Werbedienstleistung auf den Markt, die gezielt auf die Bedürfnisse der Hotellerie zugeschnitten ist. Das Angebot richtet sich an Hotels, Pensionen und Ferienunterkünfte, die ihre direkten Buchungen steigern und ihre Positionierung im Netz nachhaltig verbessern möchten – und das unabhängig von teuren, provisionsbasierten Buchungsportalen.

Das Team von Hotel Ads bieten eine individuelle Unterstützung von der strategischen Planung über die technische Umsetzung bis hin zur laufenden Optimierung der Kampagnen. Dabei setzen die Experten auf bewährte Kanäle wie Google Ads und Meta Ads (Facebook/Instagram) sowie weitere relevante digitale Werbeformate.

„Viele Hotels wollen digital sichtbar sein, haben aber weder Zeit noch Ressourcen für komplexe Werbetechnologien“, erklärt Stefanie Zander von adseed. „Mit Hotel Ads machen wir unsere Expertise im Performance-Marketing gezielt für die Hotellerie zugänglich – transparent, effizient und praxisnah.“

Leistungen von Hotel Ads im Überblick:

– Steigerung direkter Buchungen durch gezielte Online-Marketing-Maßnahmen – unabhängig von provisionsbasierten Buchungsplattformen

– Transparente Budget- und Reportingstrukturen für maximale Kostenkontrolle und Nachvollziehbarkeit der Werbeleistung

– Ganzheitliche Kampagnenbetreuung, inklusive Strategieentwicklung, technischer Umsetzung und kontinuierlicher Optimierung

– Branchenspezifisches Know-how, abgestimmt auf die Anforderungen von Hotelbetrieben und anderen Beherbergungsunternehmen

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen jeder Größenordnung können sich ab sofort über hotel-ads.de informieren und eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.

adseed ist eine erfahrene Agentur für Performance-Marketing. Mit fundierter Branchenkenntnis und datengetriebenen Strategien realisiert adseed seit über 15 Jahren erfolgreiche Kampagnen für Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Hotel Ads ist ein Anbieter für Performance Marketing, der Hotels dabei unterstützt, ihre Direktbuchungen und ihre Online-Sichtbarkeit zu steigern.

Das Ziel ist es, maßgeschneiderte Marketingstrategien zu entwickeln, um die Abhängigkeit von Online-Reiseportalen zu verringern und die direkten Buchungen für Hotels zu maximieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Hotel Ads.

Firmenkontakt

Hotel Ads

Martin Dorst

Brandvorwerkstrasse 52-54

04275 Leipzig

03416976850



https://www.hotel-ads.de/

Pressekontakt

adseed GmbH

Martin Dorst

Brandvorwerkstr. 52-54

04275 Leipzig

+49 341 697 685 0



https://www.adseed.de

