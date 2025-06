Hotel Investments AG: Bauträger und Projektentwickler in der Hotellerie

Hotel Investments AG unterstützt Bauträger und Projektentwickler in der Hotellerie bei der Realisierung von Hotelneubauten und Revitalisierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Hotellerie und vermittelt Hotelinvestoren sowie Hotelbetreiber für Neubauprojekte in der D-A-CH-Region.

Die Hotel Investments AG ist bekannt für ihre umfassende Expertise im Bereich Hotelinvestitionen und -management und bietet Bauträgern und Projektentwicklern in Deutschland, Österreich und der Schweiz Unterstützung bei der Realisierung von Hotelneubauten, Revitalisierungen, Umbauten und Transfers von Hotelimmobilien. Das Unternehmen hat sich als wichtiger Partner in der Hotellerie etabliert und trägt aktiv zur Weiterentwicklung des Hotelmarktes in der D-A-CH-Region bei.

Hotel Investments AG unterstützt Bauträger und Projektentwickler in der Hotellerie

Die Hotel Investments AG arbeitet eng mit Bauträgern und Projektentwicklern zusammen, um innovative Hotelkonzepte in den drei Ländern zu realisieren. Ihr Leistungsspektrum umfasst dabei nicht nur den Hotelneubau und die Revitalisierung bestehender Objekte, sondern auch den Umbau von Immobilien zu Hotelanlagen sowie diskrete Off Market Transaktionen von Hotelimmobilien.

Ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistung der Hotel Investments AG für Kunden und Partner ist die Vermittlung von Hotelinvestoren und Hotelbetreibern, die für Neubauprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz passende Partnerschaften eingehen.

„Wir unterstützen Bauträger und Projektentwickler dabei, ihre Hotelprojekte erfolgreich umzusetzen, indem wir die passenden Hotelinvestoren und Hotelbetreiber für Projekte off market platzieren“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Unser Ziel ist es, den gesamten Prozess von der Projektidee bis hin zur erfolgreichen Betreiberplatzierung mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk zu unterstützen.“

Vermittlung von Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ist besonders bekannt für ihre Fähigkeit, Hotelinvestoren und Hotelbetreiber zusammenzubringen. Für Neubauprojekte in der D-A-CH-Region stellt das Unternehmen sicher, dass die richtige Betreiber-Marke mit dem passenden Hotelkonzept verbunden wird. Sie unterstützt Bauträger und Projektentwickler nicht nur bei der Konzeptualisierung und Umsetzung, sondern sorgt auch für eine effiziente Betreiberplatzierung.

„Unsere umfassenden Erfahrungen und tiefgehenden Marktkenntnisse ermöglichen es uns, die besten Partnerschaften zwischen Bauträgern, Projektentwicklern, Hotelinvestoren und Hotelbetreibern zu realisieren“, ergänzt Holger Ballwanz. „Wir vermitteln erfolgreich Betreiber, die den Ansprüchen und Erwartungen unserer Kunden und Partner entsprechen, und stellen sicher, dass jedes Projekt optimal auf die Zielmärkte ausgerichtet ist.“

Off Market Hotelimmobilientransaktionen

Neben der Unterstützung bei Neubauprojekten und Revitalisierungen bietet die Hotel Investments AG auch maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Off Market Hotelimmobilien an. Das Unternehmen vermittelt nicht nur Hotelverkäufe und Hotelverpachtungen, sondern auch die Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern. Die Hotel Investments AG sorgt für die diskrete Abwicklung von Hoteltransaktionen, was sowohl für Käufer und Verkäufer als auch für die Hotelbetreiber von Vorteil ist.

Die Hotel Investments AG ist stets auf der Suche nach großen, betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme von Mietverträgen durch ihre Hotelbetreiber geeignet sind. Interessierte Hoteleigentümer können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG senden.

Die Hotel Investments AG ist ein spezialisiertes Hotelinvestmentunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der gesamten D-A-CH-Region bei der Entwicklung und dem Betrieb von Hotelimmobilien. Zu den Kernkompetenzen gehören der Hotelankauf, die Hotelexpansion, die Verwaltung von Hotelportfolios sowie die Vermittlung von Hotelinvestoren und Hotelbetreibern. Die Hotel Investments AG ist bekannt für ihre fundierte Marktkenntnis und ihr starkes Netzwerk, das es ihr ermöglicht, sowohl großen als auch kleinen Projektentwicklern und Bauträgern maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

