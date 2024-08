Hotel Investments AG erweitert Team mit Guido Fuß als Transaktionsmanager Hotelimmobilien Deutschland

Die Hotel Investments AG freut sich, die Verstärkung ihres Teams bekanntzugeben: Mit Guido Fuß, einem erfahrenen Spezialisten für Hotelimmobilien, erweitert das Unternehmen seine Expertise und Präsenz im deutschen Markt.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) freut sich, die Erweiterung ihres Teams bekanntzugeben. Mit Guido Fuß, einem erfahrenen Spezialisten im Bereich Hotelimmobilien, verstärkt das Unternehmen seine Präsenz und Expertise im deutschen Markt im Bereich der Akquisition und Expansion ihrer Hotelinvestoren und Hotelbetreiber.

Hotel Investments AG: Verstärkung im Bereich Hoteltransaktionen

Guido Fuß wird als Transaktionsmanager Hotelimmobilien bei der Hotel Investments AG tätig sein und Transaktionen in Deutschland, mit einem besonderen Fokus auf den Raum Nordrhein-Westfalen, betreuen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Immobiliensektor und tiefgreifendem Verständnis des Hotelmarktes bringt Guido Fuß wertvolles Know-how in das Unternehmen ein.

„Wir freuen uns sehr, Guido Fuß in unserem Team begrüßen zu dürfen“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Seine fundierten Marktkenntnisse und seine Expertise im Bereich Hoteltransaktionen unterstützen uns dabei, unsere Marktposition in Deutschland weiter auszubauen.“

Hotel Investments AG: Fokus auf Nordrhein-Westfalen

Die Entscheidung, den Fokus auf den Raum Nordrhein-Westfalen zu legen, unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Region für die Hotel Investments AG. Nordrhein-Westfalen ist ein zentraler Standort für Hotelinvestitionen in Deutschland und bietet ein großes Potenzial für zukünftige Hotelinvestments. Guido Fuß wird hier seine Erfahrung einsetzen, um maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen der Hotelinvestoren und Hotelbetreiber der Hotel Investments AG zu entwickeln und umzusetzen.

Hotel Investments AG: Stärkung der Marktpräsenz in Deutschland

Mit der Verpflichtung von Guido Fuß setzt die Hotel Investments AG ihren Wachstumskurs konsequent fort. Die Erweiterung des Teams im Bereich der Akquisition und Expansion ihrer Hotelinvestoren und Hotelbetreiber ist ein weiterer Schritt, um die Marktpräsenz in Deutschland, insbesondere in den wichtigen Wirtschaftszentren, zu stärken. Das Unternehmen ist bestrebt, durch gezielte Investitionen und strategische Partnerschaften weiterhin eine führende Rolle im Bereich der Hotelimmobilien in Deutschland zu spielen.

Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Schweizer Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Mit einem umfangreichen Hotelportfolio in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt das Unternehmen mit ihren Partnern zu den renommiertesten Hotelinvestoren und -betreibern in diesen Märkten. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb, der Expansion und der Verwaltung von Hotelimmobilien sowohl für den Eigenbestand als auch für Joint Venture Partner.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

