Hotel Investments AG erweitert Team mit Hotelexperte Dr. Martin Elger

Dr. Martin Elger verstärkt das Team der Schweizer Hotel Investments AG im Bereich der Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG freut sich, die Verstärkung ihres Teams bekanntzugeben. Mit dem in London promovierten Finanzwirtschaftler Dr. Martin Elger begrüßt das Unternehmen einen Hotelexperten und jahrelangen Branchenkenner in seinen Reihen.

Dr. Martin Elger wird das Team der Hotel Investments AG als Berater für Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie bei der Hotelverpachtung für ihre Joint Venture Partner und Hotelbetreiber unterstützen. Sein Fachwissen und seine Kontakte in der Hotellerie werden dazu beitragen, die Marktpräsenz der Hotel Investments AG zu stärken und weiter auszubauen.

„Wir heißen Dr. Martin Elger herzlich willkommen in unserem Team“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Seine Erfahrung und sein Know-how werden uns dabei helfen, unsere Position als etabliertes Hotelinvestment-Unternehmen weiter auszubauen und zu stärken.“

Dr. Martin Elger erklärt zu seinem Eintritt in die Hotel Investments AG: „Expertise sowie das Generieren von Vorteilen für Hotelinvestoren und Hotelbetreiber müssen in heutiger Zeit mehr denn je gebündelt werden. Die Hotel Investments AG hat sich einen wirklich guten Ruf in der Branche erarbeitet. Ich freue mich auf das gemeinsame Wirken als Teil dieses dynamischen Teams.“

Hotelankauf, Hotelverkauf & Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG ist ein renommiertes Schweizer Unternehmen, das sich auf den Bereich Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Die Hotel Investments AG zählt mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion ihrer Hotelbetreiber-Partner sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

Die Hotel Investments AG sucht für den Eigenbestand, ihre Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber weitere große betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Angebote von Hoteleigentümern können dafür an die Hotel Investments AG gesendet werden.

