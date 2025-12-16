Hotel Investments AG & FKV Hotel- und Dienstleistungs GmbH Hospitality Netzwerk

Hotel Investments AG: FKV Hotel- und Dienstleistungs GmbH stärkt Marktpräsenz durch Beitritt zum Hospitality Netzwerk

Die FKV Hotel- und Dienstleistungs GmbH ( www.fkvhotel.de), Spezialistin für die Verwaltung von Hotelimmobilien in Deutschland, ist ab sofort Teil des Hospitality Netzwerks der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch). Die neue Partnerschaft bündelt Expertise in der Hotelverwaltung und schafft zusätzliche Synergien in der professionellen Bewirtschaftung von Hotelimmobilien.

Starke Partner für Hotelbetreiber

Die FKV bietet ein vollumfängliches Spektrum der Mietverwaltung für Hotelimmobilien, darunter Mietvertragsmanagement, Nebenkostenabrechnungen, Budgetplanung, Instandhaltung und die Koordination von Handwerkern. Besonderen Mehrwert bietet die spezialisierte Betreuung von WEG-geführten Hotelimmobilien, an denen die Investoren der Hotel Investments AG beteiligt sind.

„Wir kennen die komplexen Anforderungen von Hotelimmobilien in all ihren Facetten. Unser Ziel ist es, wirtschaftliche Stabilität zu schaffen, Interessen fair zu koordinieren und Betreibern wie Investoren ein Höchstmaß an Professionalität zu bieten“, erklärt Daniel Frieß, Geschäftsführer der FKV Hotel- und Dienstleistungs GmbH.

Erfahren in der Zusammenarbeit mit Markenhotellerie und Privatbetrieben

Durch die langjährige Betreuung von Hotels unterschiedlichster Kategorien und Betreiber verfügt die FKV über fundiertes Branchenwissen und etablierte Prozesse. Diese Expertise ergänzt ideal die Ankaufs- und Investmentstrategie der Hotel Investments AG.

„Die FKV bringt genau die Art von Spezialwissen mit, die für unsere nachhaltigen Hotelinvestments entscheidend sind. Gemeinsam stärken wir unsere Position im Markt und schaffen zusätzliche Sicherheit für unsere Hotelinvestoren“, ergänzt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Partnerschaft auf Basis gemeinsamer Werte

Transparenz, klar strukturierte Abläufe und eine offene Kommunikation bilden das Fundament der Zusammenarbeit zwischen der FKV und der Hotel Investments AG. Beide Unternehmen legen großen Wert auf langfristige, faire und verlässliche Partnerschaften.

„Unsere Werte prägen unser tägliches Handeln. Daher freuen wir uns besonders über diese Kooperation, die nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns passt“, so Daniel Frieß weiter.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz ist international als Hotelinvestor tätig. Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Hotelimmobilien sowie auf der Verwaltung eines wachsenden Portfolios in Zusammenarbeit mit Joint-Venture-Partnern.

Gesucht werden derzeit weitere betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zum Kauf oder zur Pacht angeboten werden. Eigentümer oder Betreiber können entsprechende Angebote direkt zur Prüfung bei der Hotel Investments AG einreichen.

Weitere Informationen:

www.hotel-investments.ch

www.fkvhotel.de

