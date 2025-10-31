Hotel Investments AG: Hotelinvestitionen & Hotelmanagement in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG hat sich als bekannter Hotelinvestor und Hotelbetreiber in der DACH-Region etabliert.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) ist auf Hotelinvestitionen und auf das Management von Hotelimmobilien spezialisiert und zählt gemeinsam mit ihren Hotelbetreibern zu den bekannten Akteuren auf dem Hotelmarkt.

Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ankauf und die strategische Entwicklung von Hotelimmobilien sowie auf die Expansion ihrer Hotelbetreiber-Partner mit Fokus auf große Stadthotels in zentralen Innenstadtlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Kernkompetenzen der Hotel Investments AG umfassen:

– Ankauf von betreiberfreien Stadthotels: Fokus auf attraktive Standorte mit Entwicklungspotenzial.

– Hotelverpachtung an strategische Hotelbetreiberpartner: Sicherstellung optimaler Betriebsergebnisse durch erfahrene Hotelbetreiber.

– Hotelexpansion: Wachstum des eigenen Hotelportfolios sowie Unterstützung von Joint-Venture-Partnern bei der Standortentwicklung.

– Übernahme bestehender Mietverträge und Standortentwicklung: Flexibilität bei der Integration bestehender Objekte in das Portfolio.

„Unser Ziel ist es, hochwertige Hotelimmobilien strategisch zu entwickeln, die sowohl für unsere Hotelinvestoren als auch für unsere Hotelbetreiber langfristigen Erfolg sichern“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Mit unserer Expertise in Ankauf, Management und Expansion setzen wir auf ein vollständiges Leistungsspektrum im Hotelmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

