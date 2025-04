Hotel Investments AG & Hotelinvestmentmarkt Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotel Investments AG: Akteur im Hotelinvestmentmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekannter Hotelinvestor und Hotelbetreiber, setzt ihre erfolgreiche Expansion am Hotelinvestmentmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz fort.

Hotel Investments AG stärkt ihre Präsenz am Hotelinvestmentmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG hat sich auf den Hotelinvestmentmarkt spezialisiert und setzt mit ihren Hotelbetreibern neben dem Ankauf von Hotelimmobilien auch maßgeschneiderte Pacht- und Übernahmelösungen um. Dabei agiert die Hotel Investments AG nicht nur als Hotelinvestor, sondern übernimmt mit ihren Hotelbetreibern auch das Hotelmanagement und sorgt für einen reibungslosen Hotelbetrieb, eine langfristige und nachhaltige Verwaltung sowie die Optimierung von Hotelimmobilien.

Stärkung der Marktposition auf dem Hotelinvestmentmarkt in der DACH-Region

Mit ihren strategischen Investitionen und ihrem umfangreichen Netzwerk ist die Hotel Investments AG ein bekannter Akteur am Hotelinvestmentmarkt in der DACH-Region. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Hotelimmobilien in zentralen Lagen großer Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Großstädte gelten als Hotspots für den internationalen Tourismus und sind somit besonders attraktiv für die Hotelinvestoren und Hotelbetreiber der Hotel Investments AG.

„Der Hotelinvestmentmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet hervorragende Möglichkeiten, insbesondere in Top-Lagen der großen Städte. Unsere Expertise als Hotelbetreiber und Hotelinvestor ermöglicht es uns, gezielt in lukrative Hotelimmobilien zu investieren und diese langfristig zu betreiben“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Hotel Investments AG: Partner am Hotelinvestmentmarkt

Für Immobilieneigentümer, Bauträger und Projektentwickler ist die Hotel Investments AG der kompetente Partner im gesamten Bereich des Hotelinvestments. Dies umfasst nicht nur die Auswahl der richtigen Hotelimmobilien, sondern auch die Verwaltung und Optimierung des Hotelbetriebes. Besonders gefragt sind attraktive Hotelimmobilien in urbanen Lagen, die sich sowohl für den Kauf als auch für die Pacht oder Übernahme bestehender Pachtverträge eignen.

„Unser Know-how im Hotelinvestmentmarkt erlaubt es uns, auch komplexe Hotelprojekte effizient umzusetzen. Wir sind in der Lage, sowohl als Hotelinvestor als auch als Hotelbetreiber zu agieren, was für unsere Partner einen erheblichen Mehrwert schafft“, so Holger Ballwanz weiter.

Investitionsfokus der Hotel Investments AG auf dem Hotelinvestmentmarkt

Die Hotel Investments AG sucht gezielt nach Hotelimmobilien in den größten Städten der DACH-Region. Das Unternehmen fokussiert sich auf:

– Hotelankauf: Erwerb von attraktiven Hotelimmobilien, die betreiberfrei angeboten werden.

– Hotelpacht: Pachtmodelle für Hotels, die von strategischen Betreiberpartnern geführt werden.

– Hotelübernahmen: Übernahme bestehender Hotelbetriebe und Mietverträge.

– Hotelexpansion: Erweiterung des eigenen Hotelportfolios sowie des Portfolios von Joint-Venture-Partnern.

Die Hotel Investments AG setzt auf eine nachhaltige Investitionsstrategie, die sowohl wirtschaftliche Rentabilität als auch langfristige Wertsteigerung der Hotelimmobilien garantiert.

Das Unternehmen sucht im Hotelinvestmentmarkt kontinuierlich nach attraktiven Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Verträge.

Kontakt und weitere Informationen

Für weitere Informationen über das Unternehmen und die Investitionsmöglichkeiten im Hotelinvestmentmarkt können sich Interessierte direkt an die Hotel Investments AG wenden:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

