Hotel Investments AG: Hotelinvestoren & diskrete Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich, Schweiz

Hotel Investments AG unterstützt Hotelinvestoren-Partner bei diskreten Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG erweitert ihr Netzwerk für professionelle Off-Market-Hoteltransaktionen und unterstützt Hotelinvestoren, Eigentümer und Hotelbetreiber bei der diskreten Vermittlung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.hotel-investments.ch)

Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG ermöglicht vertrauliche

Hoteltransaktionen für Ankauf, Verkauf und Hotelverpachtung im

deutschsprachigen Raum

Über den unternehmenseigenen Hotelinvestoren Club werden Hotelimmobilien im Rahmen von Ankauf, Verkauf und Hotelverpachtung gezielt und ohne öffentliche Vermarktung an ausgewählte Investoren und Hotelbetreiber vermittelt.

Der Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG ermöglicht Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen, die bewusst nicht über klassische Vermarktungswege umgesetzt werden. Dadurch profitieren Verkäufer, Verpächter, Investoren und Hotelbetreiber gleichermaßen von einem vertraulichen und effizienten Transaktionsprozess.

Diskrete Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG unterstützt ihre Hotelinvestoren-Partner bei Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Bereichen:

• Ankauf von Hotelimmobilien

• Verkauf von Hotelimmobilien

• Hotelverpachtung

• Vermittlung geeigneter Hotelbetreiber

• Strukturierung und Begleitung komplexer Hoteltransaktionen

Durch die langjährige Marktkenntnis sowie ein gewachsenes Netzwerk aus Hotelinvestoren und Hotelbetreibern können Hotelimmobilien gezielt und diskret an passende Marktteilnehmer vermittelt werden.

Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG

Der interne Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG verbindet Eigentümer von Hotelimmobilien mit bonitätsstarken Hotelinvestoren und erfahrenen Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sämtliche Angebote werden ausschließlich innerhalb des qualifizierten Netzwerks platziert und streng vertraulich behandelt.

Dieses diskrete Vorgehen schützt die Interessen aller Beteiligten und ermöglicht Transaktionen, ohne den laufenden Hotelbetrieb oder den Markt unnötig zu beeinflussen. Insbesondere bei Betreiberwechseln, Hotelverpachtungen, Hotelverkäufen oder dem Verkauf größerer Hotelportfolios bietet die Off-Market-Vermarktung erhebliche Vorteile.

Gesucht: Hotelimmobilien für Ankauf, Verkauf und Hotelverpachtung

Die Hotel Investments AG sucht fortlaufend Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz für ihre Hotelinvestoren und angeschlossenen Hotelbetreiber. Gesucht werden insbesondere:

• Stadthotels

• Businesshotels

• Ferienhotels

• Serviced Apartments

• Boardinghäuser

• Hotelportfolios

• Betreiberfreie Hotelimmobilien

• Hotels mit Entwicklungspotenzial

Eigentümer, Investoren und Hotelbetreiber, die eine diskrete Off-Market-Transaktion oder eine Hotelverpachtung planen, können sich direkt an das Team der Hotel Investments AG wenden.

Die Hotel Investments AG ist ein Hotelinvestor sowie Spezialist für Hotelimmobilien-Investitionen und Off-Market-Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit ihren Hotelinvestoren-Partnern und angeschlossenen Hotelbetreibern begleitet das Unternehmen den Ankauf, Verkauf und die Hotelverpachtung von Hotelimmobilien sowie die Vermittlung geeigneter Hotelbetreiber.

Über den exklusiven Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG werden Hotelimmobilien diskret und effizient ohne öffentliche Vermarktung an ausgewählte Marktteilnehmer vermittelt.

Weitere Informationen:

Hotel Investments AG: Hotelankauf, Hotelverkauf & Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich & Schweiz

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

www.hotelinvestoren.club

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

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Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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