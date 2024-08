Hotel Investments AG intensiviert Zusammenarbeit mit der Primestar Group

Hotel Investments AG unterstützt die Primestar Group im Bereich der Hotelexpansion im DACH-Raum.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) gibt mit großer Freude die Intensivierung ihrer Zusammenarbeit mit der Primestar Group bekannt ( www.primestar-hotels.com). Die Primestar Group ist ein bekannter Hotelbetreiber, der derzeit 20 Hotels in bedeutenden deutschen Großstädten sowie in Wien in Österreich und am Gardasee in Italien betreibt. Das Hotelportfolio umfasst aktuell 4.301 Zimmer.

Eröffnung des größten Hampton by Hilton in Europa: Hampton by Hilton Vienna City West

Heute, am 30. August 2024, werden die Türen des größten Hampton by Hilton in Europa – Hampton by Hilton Vienna City West geöffnet. Das beeindruckende Hotel in der Diefenbachgasse 1-3, 1150 Wien, verfügt über 355 Zimmer und wird Bequemlichkeit und Komfort im Herzen von Wien neu definieren.

Im Zuge der strategischen Partnerschaft wird die Primestar Group mit der Hotel Investments AG das Hotelportfolio in den kommenden Jahren signifikant erweitern. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf der Eigenmarke June Six, die sich im Segment der City-Boutique-Hotels etabliert. Diese Marke wird durch innovative Konzepte wie June Stay, einem Long-Stay-Angebot, und WorX, einem flexiblen Workspace-Netzwerk, ergänzt.

„Unsere enge Zusammenarbeit mit der Primestar Group ist ein entscheidender Schritt, um unser Engagement im Hotelsektor weiter auszubauen und die Position der Primestar Group als einen der führenden Betreiber in Europa zu stärken“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Wir sehen ein enormes Potenzial in der Weiterentwicklung und dem Wachstum der Eigenmarke June Six, die perfekt auf die Bedürfnisse moderner Reisender zugeschnitten ist.“

Die Primestar Group setzt bei ihrem Wachstum auf den Erwerb von bestehenden Hotels, Pachtverträgen und die Übernahme von Betreibern. Mit Unterstützung der Hotel Investments AG wird die Gruppe ihre Marktpräsenz in Europa weiter stärken und ihr Angebot durch hochwertige und innovative Hotelkonzepte erweitern.

Hotel Investments AG: spezialisiert auf Hotelinvestitionen und -management

Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Schweizer Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Mit einem umfangreichen Hotelportfolio in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt das Unternehmen mit ihren Partnern zu den renommiertesten Hotelinvestoren und -betreibern in diesen Märkten. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb, der Expansion und der Verwaltung von Hotelimmobilien sowohl für den Eigenbestand als auch für Joint Venture Partner.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

