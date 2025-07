Hotel Investments AG: Investoren für Ferienhotels & Hotelbetreiber in der Ferienhotellerie

Hotel Investments AG bringt Investoren für Ferienhotels und Hotelbetreiber in der Ferienhotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zusammen

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etabliertes Hotelinvestmentunternehmen mit Sitz in der Schweiz, agiert als verlässlicher Partner für Investoren für Ferienhotels sowie für Hotelbetreiber in der Ferienhotellerie.

Die Gesellschaft unterstützt Investoren für Ferienhotels ebenso wie Hotelbetreiber mit Expansionsambitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Suche nach passenden Ferienhotels: Diskret, effizient und zielgerichtet. Der Fokus liegt dabei auf Off-Market-Transaktionen, die zu den Kernkompetenzen der Hotelexperten gehören.

Investoren für Ferienhotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz & Hotelbetreiber in der Ferienhotellerie

Im Bereich der Ferienhotellerie bedient die Hotel Investments AG eines der dynamischsten Segmente des europäischen Hotelimmobilienmarktes. Besonders gefragt sind große Ferienhotels mit Betreiberpotenzial in beliebten Urlaubsregionen in den Alpen, an der Ostsee oder Nordsee in Deutschland sowie an großen Seen oder in Thermen- und Wellnessstandorten.

„Investoren für Ferienhotels suchen nach weiteren Hotelimmobilien in Bestlagen mit langfristigem Betreiberkonzept. Unser Netzwerk aus Hotelbetreibern und Hotelinvestoren ermöglicht uns, diese Interessen passgenau zusammenzuführen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Ankauf, Verkauf, Hotelverpachtung – alles aus einer Hand

Die Hotel Investments AG unterstützt Investoren für Ferienhotels und Hotelbetreiber in der Ferienhotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem bei:

– Akquisition betreiberfreier Ferienhotels

– Strukturierung von Kauf- oder Pachtmodellen für Hotelbetreiber

– Vermittlung von Investoren für Ferienhotels

– Beratung bei der Übernahme oder Abgabe bestehender Mietverträge

Dabei steht die diskrete Abwicklung von Off-Market-Hoteltransaktionen im Vordergrund.

Erweiterung des Ferienhotel-Portfolios in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant

Die Hotel Investments AG strebt mit ihren Investoren für Ferienhotels und Hotelbetreibern den gezielten Ausbau ihres eigenen Hotelportfolios sowie der Portfolios ihrer Partner an. Gesucht werden insbesondere große betreiberfreie Ferienhotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Übernahme, Verpachtung oder zum Kauf.

Hoteleigentümer, die ihr Ferienhotel veräußern, verpachten oder eine neue Betreibergesellschaft suchen, sind eingeladen, ihr Angebot direkt an die Hotel Investments AG zu senden.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG im Bereich Investoren für Ferienhotels sowie Hotelbetreiber in der Ferienhotellerie finden Interessierte auf den Websites:

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

