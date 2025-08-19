Hotel Investments AG: Investoren für Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG, ein renommiertes Schweizer Unternehmen, agiert mit ihren Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit ihrer Expertise im Hotelmarkt und einem starken Netzwerk an Betreiber von Hotelimmobilien fokussiert sich das Team der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) auf den Erwerb, das Management und die Entwicklung von Hotelimmobilien in den wichtigsten Metropolen der DACH-Region.

Als spezialisiertes Hotelinvestmentunternehmen legt die Hotel Investments AG ihren Fokus auf den Ankauf und das Management von Hotelimmobilien in den wichtigsten Städten der DACH-Region.

Mit jahrelanger Erfahrung und einem soliden Netzwerk an Partnern zählt die Hotel Investments AG zu den bekannten Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen hat sich sowohl auf den Ankauf von Hotelimmobilien als auch auf deren langfristige Verwaltung und Entwicklung spezialisiert. Insbesondere betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen werden bevorzugt, um das Wachstum und die Expansion der Hotelbetreiber innerhalb des Unternehmensportfolios voranzutreiben.

„Unsere langjährige Expertise und unser strategischer Fokus auf Hotelimmobilien in den Metropolen der DACH-Region ermöglichen es uns, attraktive Chancen zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen. Wir suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, unser Portfolio für unsere Hotelinvestoren und Hotelbetreiber auszubauen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Gesuchte Hotelimmobilien: Schwerpunkt auf betreiberfreie Stadthotels

Die Hotel Investments AG fokussiert sich auf den Erwerb von betreiberfreien Stadthotels, die für eine langfristige Wertsteigerung und eine erfolgreiche Weiterentwicklung geeignet sind. Das Unternehmen sucht speziell nach Hotels in zentralen Lagen von Deutschland, Österreich und der Schweiz, die entweder gekauft, gepachtet oder deren bestehende Mietverträge durch ihre Hotelbetreiber übernommen werden können.

Hoteleigentümer, die ihre Hotels verkaufen oder verpachten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an das Team der Hotel Investments AG zu senden.

Kontakt und weitere Informationen

Für weitere Informationen über die Hotel Investments AG und ihre Aktivitäten als Investoren für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen Interessierte die Websites des Unternehmens unter

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

