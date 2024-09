Die Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien im Direktankauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Direktankauf von Eigentümern

Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien im Direktankauf von Eigentümern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Erwerb von attraktiven Hotelobjekten, die direkt von Eigentümern angeboten werden. Besonders im Fokus stehen Hotels in zentralen Innenstadtlagen. Durch den Direktankauf wird eine schnelle und effiziente Abwicklung ermöglicht.

Die Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien in erstklassigen Lagen, die langfristig stabile Erträge versprechen. Besonders gefragt sind Hotels in zentralen Innenstadtlagen. Diese Standorte bieten nicht nur eine hohe Auslastung, sondern auch erhebliches Potenzial für Wertsteigerungen, was sie besonders attraktiv für den Direktankauf macht.

Die Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien im Bereich der 2-4 Sterne-Kategorie. Besonders interessant sind Stadthotels und Businesshotels, die direkt von Eigentümern angeboten werden. Der Direktankauf ermöglicht es, individuelle Lösungen schnell und flexibel umzusetzen, um das volle Potenzial der Hotels auszuschöpfen.

Die Hotel Investments AG kauft bevorzugt Hotelimmobilien mit über 100 Zimmern. Diese Objekte bieten eine hohe Rentabilität und Effizienz im Betrieb. Hotels, die betreiberfrei übergeben werden können, sind besonders attraktiv, da sie maximale Flexibilität bei der zukünftigen Nutzung und Betreiberauswahl ermöglichen. Diese Voraussetzungen machen den Direktankauf besonders attraktiv und erleichtern eine schnelle Integration ins bestehende Portfolio.

Die Hotel Investments AG kauft Hotelimmobilien in verschiedenen Objektzuständen, ob saniert, teilsaniert oder sanierungsbedürftig. Die Flexibilität des Unternehmens ermöglicht es, Hotels aller Altersklassen zu erwerben und durch gezielte Investitionen weiteres Potenzial zu entfalten.

Für den Direktankauf bevorzugt die Hotel Investments AG Hotelimmobilien, die ohne langfristige Pachtverträge oder mit kurz laufenden Mietverträgen angeboten werden. Eine betreiberfreie Übergabe ist ideal, da sie eine schnelle Anpassung an Marktbedingungen und optimale Nutzungsmöglichkeiten bietet.

Eigentümer, die ihr Hotel verkaufen möchten, können auf die Hotel Investments AG als zuverlässigen Käufer zählen. Das Unternehmen kauft Hotelimmobilien im Direktankauf und bietet eine transparente und unkomplizierte Abwicklung.

Eigentümer profitieren von attraktiven Konditionen und der Unterstützung eines erfahrenen Teams, das den Verkaufsprozess so reibungslos wie möglich gestaltet. Eine direkte Kontaktaufnahme ermöglicht die schnelle Klärung der Verkaufsmodalitäten.

Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

