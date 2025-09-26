Hotel Investments AG kauft Hotels in Deutschland, Österreich & Schweiz: Direkter Hotelankauf durch erfahrene Hotelinvestoren

Die Hotel Investments AG kauft Hotels in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und hat sich auf den direkten Erwerb hochwertiger Hotelimmobilien spezialisiert ( www.hotel-investments.ch).

Mit einem klar strukturierten, diskreten Prozess und langjähriger Erfahrung in der Hotellerie bietet das Unternehmen Hoteleigentümern einen effizienten Weg zum Hotelverkauf ohne Umwege.

Was bedeutet „Hotelankauf“ und wie läuft er ab?

Der Begriff Hotelankauf beschreibt den gezielten Erwerb von Hotels, entweder durch den Kauf der Immobilie (Asset Deal) oder durch den Erwerb von Unternehmensanteilen (Share Deal). Alternativ kann auch eine Pachtlösung oder ein Managementvertrag umgesetzt werden.

Professionelle Hotelinvestoren wie die Hotel Investments AG interessieren sich vor allem für große Hotels in zentralen Innenstadtlagen. Ziel ist die langfristige Wertsteigerung durch professionelles Management, Rebranding oder gezielte Investitionen.

Hotel Investments AG kauft Hotels direkt – ohne Makler oder Zwischenhändler

Ein besonderer Vorteil: Die Hotel Investments AG kauft Hotels direkt vom Eigentümer. Dadurch wird der Verkaufsprozess vereinfacht und beschleunigt. Verkäufer profitieren von:

– Direkter Verhandlungsführung mit dem Hotelinvestor

– Schneller Entscheidungsfindung

– Diskretem Umgang mit sensiblen Daten

So funktioniert der Hotelankauf durch die Hotel Investments AG

Der strukturierte Ablauf sichert eine professionelle Abwicklung:

1. Angebotsübermittlung

o Expose, betriebswirtschaftliche Unterlagen, Fotos, Grundrisse

2. Schnelle Erstprüfung & Letter of Intent (LOI)

o Erste Bewertung und unverbindliche Kaufabsichtserklärung

3. Direkter Kontakt mit dem Eigentümer

o Notwendig für eine vertrauliche und effiziente Abwicklung

4. Due Diligence

o Prüfung der baulichen, finanziellen und rechtlichen Situation

5. Vertragsabschluss

o Kaufvertrag, Pachtvertrag oder Share Deal – individuell abgestimmt

Ankaufsprofil: Was sucht die Hotel Investments AG beim Hotelkauf?

Die Hotel Investments AG kauft Hotels gezielt nach einem klar definierten Kriterienkatalog:

– Region: Deutschland, Österreich, Schweiz

– Lage: Zentrale Innenstadtlagen, Städte ab 100.000 Einwohnern

– Hotelgröße: 90-250 Zimmer

– Kategorie: 2 bis 4 Sterne

– Betriebsmodell: Eigenbetrieb, Pacht oder Managementvertrag

– Art des Angebots: Off-Market bevorzugt, keine öffentlichen Ausschreibungen

Warum Verkäufer auf die Hotel Investments AG setzen

Verkäufer von Hotels schätzen die Vorteile eines direkten Hotelinvestors wie der Hotel Investments AG:

– Transparente und schnelle Prozesse

– Verlässliche Prüfung und Kommunikation

– Keine Streuung am Markt – höchste Diskretion

– Flexible Deal-Strukturen: Kauf, Pacht oder Betriebsübernahme

Fazit: Hotel Investments AG kauft Hotels – diskret, effizient, partnerschaftlich

Der Hotelankauf durch die Hotel Investments AG bietet Eigentümern eine professionelle Lösung für den Verkauf ihrer Hotelimmobilie. Ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz – das Unternehmen steht für direkte Investments mit langfristiger Perspektive. Wer sein Hotel ohne Marktveröffentlichung und mit einem erfahrenen Partner verkaufen möchte, ist bei der Hotel Investments AG genau richtig.

Kontakt für diskrete Hotelangebote (Off-Market)

www.hotelankauf.ch

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

