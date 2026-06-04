Die Hotel Investments AG sucht aktuell gezielt Hostel in Berlin zur Übernahme. Im Fokus stehen betreiberfreie Hostelbetriebe sowie klassische Stadthotels in zentralen Innenstadtlagen.

Hotel Investments AG sucht Hostel in Berlin zur Übernahme – Fokus auf betreiberfreie Hostels und Stadthotels in zentralen Lagen Berlins ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group)

Die Hotel Investments AG sucht aktuell gezielt Hostel in Berlin zur Übernahme. Im Fokus stehen betreiberfreie Hostelbetriebe sowie klassische Stadthotels in zentralen Innenstadtlagen, die im Rahmen einer Pacht, eines Kaufs oder einer Betreiberübernahme langfristig entwickelt werden können.

Hotel Investments AG sucht Hostel in Berlin zur Übernahme

Die Hotel Investments AG sucht damit weiterhin konsequent nach passenden Beherbergungsimmobilien in Berlin und verfolgt eine klare Expansionsstrategie im Bereich urbaner Hotel- und Hostelkonzepte.

„Berlin bleibt einer der wichtigsten Hotel- und Tourismusmärkte in Europa. Deshalb suchen wir gezielt ein weiteres Hostel in Berlin zur Übernahme, um das Portfolio unserer Betreiberpartner strategisch auszubauen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Der Schwerpunkt liegt auf wirtschaftlich betreibbaren Objekten in stark nachgefragten Innenstadtlagen mit hoher touristischer und geschäftlicher Frequenz.

Gesuchte Objekte: Hostel in Berlin zur Übernahme

Gesucht werden insbesondere:

– Betreiberfreie Hostels in Berlin zur Übernahme oder Stadthotels

– Hotelimmobilien zur langfristigen Pacht oder zum Kauf

– Mindestgröße: ab ca. 3.000 m² Netto-Geschossfläche

– Zentrale Lagen: Berlin-Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Charlottenburg, Tiergarten

– Sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)

– Parkplätze sind vorteilhaft, jedoch keine Voraussetzung

– Geeignet für Betreiberwechsel oder Repositionierung

– Auch Neubauobjekte perspektivisch möglich

– Klare Eigentumsverhältnisse: kein Erbbaurecht, kein Teileigentum ohne Stimmenmehrheit

Betreiberfreie Hostel- und Hotelimmobilien gesucht

Gesucht werden betreiberfreie Hostel- und Hotelimmobilien sowie Objekte, bei denen eine Übernahme, Pacht oder ein Ankauf möglich ist. Angebote von Eigentümern, Bauträgern und

Projektentwicklern sind ausdrücklich willkommen und werden vertraulich geprüft.

Die Hotel Investments AG ist ein international tätiges Investmentunternehmen im Hotelimmobilienmarkt. Der Fokus liegt auf dem Hotelankauf, der Verwaltung eigener Hotelportfolios sowie der Expansion mit Hotelbetreibern und Joint-Venture-Partnern in Europa.

Das Unternehmen investiert gezielt in betreiberfreie Stadthotels und Serviced-Apartment-Konzepte in wachstumsstarken urbanen Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Gesucht werden primär Stadthotels, idealerweise betreiberfrei, zur Pacht oder zum Kauf“, so Holger Ballwanz.

Kontakt & Einreichung von Angeboten

Angebote für ein Hostel in Berlin zur Übernahme oder passende Hotelimmobilien können direkt zur Erstprüfung eingereicht werden.

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

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Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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