Die Hotel Investments AG sucht Hotel in Berlin zur Übernahme. Fokus: betreiberfreie Hotels und klassische Stadthotels in zentralen Innenstadtlagen zur Pacht, zum Kauf oder zur Betreiberübernahme.

Die Hotel Investments AG sucht Hotel in Berlin zur Übernahme. Im Fokus stehen betreiberfreie Hotelbetriebe sowie klassische Stadthotels in zentralen Innenstadtlagen, die im Rahmen von Pacht oder Kauf übernommen werden können.

Die Hotel Investments AG sucht damit weiterhin konsequent nach passenden Beherbergungsimmobilien in Berlin und verfolgt eine klare Expansionsstrategie im Bereich urbaner Hotelkonzepte.

„Berlin bleibt einer der wichtigsten Hotel- und Tourismusmärkte in Europa. Deshalb suchen wir gezielt ein weiteres Hotel in Berlin zur Übernahme, um das Portfolio unserer Betreiberpartner strategisch auszubauen“, erklärt Holger Ballwanz.

Der Schwerpunkt liegt auf wirtschaftlich betreibbaren Objekten in stark nachgefragten Innenstadtlagen mit hoher touristischer und geschäftlicher Frequenz.

Gesuchte Objekte: Hotel in Berlin zur Übernahme

Gesucht werden insbesondere:

– Betreiberfreie Hotels in Berlin zur Übernahme – Stadthotels

– Hotelimmobilien zur langfristigen Pacht oder zum Kauf

– Zentrale Lagen in Berlin

– Sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)

– Betreiberwechsel oder Repositionierung

– Auch Neubauobjekte möglich

Klare Eigentumsverhältnisse: kein Erbbaurecht, kein Teileigentum ohne Stimmenmehrheit

Betreiberfreie Hotelimmobilien gesucht

Gesucht werden betreiberfreie Hotelimmobilien sowie Objekte, bei denen eine Übernahme, Pacht oder ein Ankauf möglich ist. Angebote von Eigentümern, Bauträgern und Projektentwicklern sind ausdrücklich willkommen und werden vertraulich geprüft.

Die Hotel Investments AG ist ein international tätiges Investmentunternehmen im Hotelimmobilienmarkt. Der Fokus liegt auf dem Hotelankauf, der Verwaltung eigener Hotelportfolios sowie der Expansion mit Hotelbetreibern und Joint-Venture-Partnern in Europa.

Das Unternehmen investiert gezielt in betreiberfreie Stadthotels und Serviced-Apartment-Konzepte in wachstumsstarken urbanen Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Gesucht werden primär Stadthotels, idealerweise betreiberfrei, zur Pacht oder zum Kauf“, so Holger Ballwanz.

Kontakt & Einreichung von Angeboten

Angebote für ein Hotel in Berlin zur Übernahme oder passende Hotelimmobilien können direkt zur Übernahmeprüfung eingereicht werden.

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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