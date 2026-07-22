Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien: Ankauf, Verkauf & Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Hotel Investments AG: Hotelinvestoren und Hotelbetreiber suchen Off-Market-Hotelimmobilien direkt von Eigentümern

Gesuch: Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zum Ankauf, Verkauf und zur Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( www.hotel-investments.ch)

Die Hotel Investments AG sucht mit ihren Hotelinvestoren und angeschlossenen Hotelbetreibern weitere Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gesucht werden sowohl betreiberfreie Hotelimmobilien als auch Hotels mit bestehendem Pachtvertrag, Hotelprojekte sowie Hotelportfolios. Eigentümer profitieren von einer diskreten und professionellen Off-Market-Abwicklung ohne öffentliche Vermarktung.

Gesucht werden insbesondere:

– Stadthotels

– Businesshotels

– Serviced Apartments

– Boardinghäuser

– Long-Stay-Hotels

– Hotelportfolios

– Hotel-Projektentwicklungen für Hotelverpachtung

– Betreiberfreie Hotelimmobilien

– Hotels mit Repositionierungs- oder Revitalisierungspotenzial

Regionen

Gesucht werden Hotelimmobilien in:

– Deutschland

– Österreich

– Schweiz

Bevorzugt werden wirtschaftsstarke Städte, Metropolregionen sowie etablierte Tourismusstandorte.

Bevorzugte Hotelgrößen und Standorte

Der Fokus der Hotel Investments AG und ihrer Hotelinvestoren-Partner liegt insbesondere auf Hotelimmobilien ab ca. 100 Zimmern (Keys) in zentralen Innenstadtlagen von Großstädten und wirtschaftsstarken Metropolregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bevorzugt werden etablierte Hotelstandorte mit guter Infrastruktur, hoher Nachfrage sowie langfristigem Entwicklungs- und Betreiberpotenzial.

Auch kleinere Hotelimmobilien, Apartmenthäuser und Serviced-Apartment-Konzepte werden im Einzelfall geprüft, sofern sie über eine attraktive Lage, ein interessantes Nutzungskonzept oder entsprechendes Entwicklungspotenzial verfügen.

Diskrete Platzierung über den Hotelinvestoren Club

Die eingehenden Hotelimmobilien werden intern über den exklusiven Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG platziert. Der Zugriff auf die Objekte erfolgt ausschließlich für angeschlossene Hotelinvestoren und Hotelbetreiber aus dem Netzwerk der Hotel Investments AG.

Eine öffentliche Vermarktung der Hotelimmobilien findet grundsätzlich nicht statt. Stattdessen werden die Objekte diskret und gezielt innerhalb des qualifizierten Netzwerks des Hotelinvestoren Clubs der Hotel Investments AG an ihre Hotelinvestoren und angeschlossene Hotelbetreiber platziert. Eigentümer profitieren dadurch von einer professionellen, schnellen und vertraulichen Abwicklung ihrer Hoteltransaktion mit direktem Zugang zu passenden Marktteilnehmern.

Leistungen der Hotel Investments AG

– Ankauf von Hotelimmobilien

– Verkauf von Hotelimmobilien

– Hotelverpachtung

– Vermittlung geeigneter Hotelbetreiber

– Interne Platzierung von Off-Market-Hotelimmobilien über den Hotelinvestoren Club

– Strukturierung und Begleitung komplexer Hoteltransaktionen

Ansprechpartner für Eigentümer

Eigentümer, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler, Insolvenzverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren, die einen Verkauf oder eine Hotelverpachtung planen, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG zu übermitteln.

Hotel Investments AG

Ankauf, Verkauf, Hotelverpachtung Deutschland, Österreich & Schweiz

Web: www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.