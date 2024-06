Hotel Investments AG sucht Stadthotels in Deutschland: Fokus auf betreiberfreie Stadthotels

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein renommierter Schweizer Hotelinvestor und Experte im Bereich Hotelinvestment, intensiviert ihre Suche nach betreiberfreien Stadthotels in Deutschland. Ziel ist es, das eigene Portfolio sowie das ihrer Hotelbetreiber-Partner durch gezielte Akquisitionen, Pachtverträge oder Übernahmen bestehender Mietverträge zu erweitern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, führt die Expansionsstrategie an. Mit einer etablierten Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz fokussiert sich die Hotel Investments AG auf die effiziente Verwaltung und Expansion ihres Hotelportfolios sowie das ihrer Partner.

Hotel Investments AG sucht Stadthotels in Deutschland: Strategische Ausrichtung und Ziele

„Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb und der Pacht von betreiberfreien Stadthotels in attraktiven innerstädtischen Lagen. Diese Strategie ermöglicht es uns, die Hotelportfolios unserer Partner und unser eigenes Portfolio gezielt zu erweitern“, erklärt Holger Ballwanz.

Hotel Investments AG sucht Stadthotels in Deutschland: Suchkriterien und Zielobjekte

Die Hotel Investments AG konzentriert sich auf betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, die durch ihre Lage und Größe überzeugen. Besonders interessant sind Stadthotels, Business Hotels und Boardinghäuser mit mindestens 80 Zimmern, die in gut angebundenen innerstädtischen Lagen zu finden sind. Die Zielobjekte sollten kurzfristig verfügbare Pachtverträge oder eine direkte Verfügbarkeit ohne bestehenden Betreiber aufweisen.

Hotel Investments AG sucht Stadthotels in Deutschland: Flexibilität in Objektzustand und Baujahr

Die Hotel Investments AG ist offen für ein breites Spektrum hinsichtlich des Objektzustandes und des Baujahres. Von vollständig sanierten über teilsanierte bis hin zu Objekten aller Altersklassen – die Flexibilität in diesen Aspekten ermöglicht es dem Unternehmen, eine Vielzahl potenzieller Objekte in Betracht zu ziehen und individuelle Lösungen für die Integration in das Hotelportfolio zu entwickeln.

Hotel Investments AG sucht Stadthotels in Deutschland: Einreichung von Angeboten

Hoteleigentümer, die betreiberfreie Stadthotels in Deutschland zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge anbieten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote an die Hotel Investments AG zu richten.

Die Hotel Investments AG ist ein etabliertes Schweizer Unternehmen, spezialisiert auf Hotelinvestitionen und -management. Gemeinsam mit ihren Partnern zählt die Hotel Investments AG zu den bekannten Hotelinvestoren und -betreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fokus stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion der Hotelbetreiber-Partner sowie die Verwaltung des eigenen und des Joint Venture Hotelportfolios.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

