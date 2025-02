Erstes Bauprojekt in Berlin bereits in der Planungsphase: In der Prinzenallee 85 in Berlin soll ein innovativer Neubau im Bereich Micro Living entstehen.

Hotel Investments AG und polnischer Projektentwickler JWG INVEST starten strategische Zusammenarbeit im Bereich Neubau

Erstes Bauprojekt in Berlin bereits in der Planungsphase: In der Prinzenallee 85 in Berlin soll ein innovativer Neubau im Bereich Micro Living entstehen. Auf rund 3.724 m² Nutzfläche werden voraussichtlich 98 moderne Apartments und Zimmer realisiert – ein Bauprojekt, das den Berliner Immobilienmarkt bereichern wird.

Die Hotel Investments AG, ein bekannter Spezialist für Hotelinvestitionen, und der polnische Projektentwickler JWG INVEST Sp. Z o.o Sp .k mit seiner Tochtergesellschaft WHITEHAUS CAPITAL Sp. Z o.o haben eine Partnerschaft im Bereich Neubau und Immobilienentwicklung auf dem deutschen Markt geschlossen. Die Kooperation zielt darauf ab, innovative und wirtschaftlich erfolgreiche Hotel- und Immobilienprojekte zu realisieren und gleichzeitig die hohe Expertise der polnischen Bau- und Projektentwicklungsstandards auf den deutschen Markt zu übertragen.

Das erste Bauprojekt befindet sich bereits kurz vor der Ausführungsphase mit einer rechtskräftigen Baugenehmigung: Der Neubau Prinzenallee 85, 13357 Berlin. Die geplante Immobilie wird im Bereich Micro Living konzipiert und umfasst ca. 3.724 m² Nutzfläche auf einem Grundstück von rund 1.498 m². Voraussichtlich wird das Projekt 98 Apartments und Zimmer bieten, je nach finaler Planung.

„Durch die Zusammenarbeit mit JWG INVEST eröffnen sich für uns und unsere Partner neue Perspektiven im deutschen Markt. Durch die Erfahrung von JWG INVEST und deren erfolgreich umgesetzte Bauprojekte in Polen können wir gemeinsam mit unseren Betreiberpartnern maßgeschneiderte Lösungen für den deutschen Markt entwickeln und die Rentabilität der Bauprojekte langfristig sichern“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Witold Jakubiec, Geschäftsführer von JWG INVEST, fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG ist ein bedeutender Schritt für uns. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Partnerschaft mit den Experten der Hotel Investments AG unsere Projekte erfolgreich umsetzen können. Dies ermöglicht uns, unser Potenzial auf dem deutschen Markt voll auszuschöpfen.“

Die Hotel Investments AG hat sich als bekannter Akteur im Bereich der Hotelinvestitionen und des Hotelmanagements auf dem deutschsprachigen Markt etabliert. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen und ist bekannt für seine Expertise in den Bereichen Hotelakquisition, -expansion sowie Portfoliomanagement. Durch die Partnerschaft mit JWG INVEST erweitert die Hotel Investments AG ihr Engagements auf dem deutschen Immobilienmarkt.

JWG INVEST sp. z o.o. sp. k. ist ein wachstumsorientierter Projektentwickler und Asset Manager mit einer starken Marktposition in Polen. Das Unternehmen hat zahlreiche erfolgreiche Bauvorhaben in Polen realisiert und setzt nun auf die Expertise der Hotel Investments AG, um auch in Deutschland erfolgreich Bauprojekte zu etablieren.

