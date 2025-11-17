Hotel Krefelder Hof: Vision für ein „Schönes Leben“

Mit Sportpartner Krefeld Pinguine wurden Pläne für den Neubau vorstellt

Die Spannung war fast greifbar. Bei einem Netzwerktreffen im Krefelder Hof wurde den zahlreich erschienenen Gästen das anstehende Bauvorhaben vorgestellt, das ab dem kommenden Jahr auf dem weitläufigen Gelände des heutigen Hotels entstehen soll. Dazu hatten die „Schönes Leben Gruppe“, das Hotel Krefelder Hof und sein langjähriger sportlicher Partner „Krefeld Pinguine“ gemeinsam eingeladen.

Leben und Wohnen in der Natur

Zum Auftakt des Abends wurden erstmals einem breiteren Publikum Visionszeichnungen und animierte Videos von dem geplanten Projekt präsentiert, das künftig den Namen „Krefelder Höfe“ tragen wird. Dabei konnten die Zuschauenden zunächst einen Eindruck von der äußeren Gestaltung der Gebäude erhalten. So soll direkt an der Uerdinger Straße ein neues Haus als Hotel Krefelder Höfe in einem skandinavisch inspirierten Stil entstehen, in direkter Nachbarschaft zu einer Kindertagesstätte. Zurückversetzt in das parkähnliche Gelände sind insgesamt fünf Häuser für die exklusive Seniorenresidenz von „Schönes Leben“ vorgesehen. Diese werden exklusives Service-Wohnen in 191 luxuriösen, barrierefreien Mietwohnungen bieten, wie Helen Bardtenschlager als Leiterin Marketing & Kommunikation der „Schönes Leben Gruppe“ schilderte. Das Angebot sei dann verbunden mit umfangreichen inkludierten oder auch optionalen Services – von einer Wellness Area mit Sauna und Swimmingpool über Frisör- und Kosmetikstudio oder eine Sportsbar und Vinothek bis hin zu verschiedenen Möglichkeiten der Pflege. Auf natürliche Weise werden die verschiedenen Gebäude auf dem Gelände durch Wege entlang von Rasenflächen, Blumenbeeten und alten Bäumen verbunden, die erhalten bleiben sollen. Auch in der architektonischen Gestaltung werden für die Neubauten ähnliche Materialien und Farben aufgegriffen – für ein modern-urbanes und vor allem harmonisches Erscheinungsbild. „Der bisherige Krefelder Hof wird mit 137 Zimmern und zwei Suiten liebevoll, ideenreich und großzügig neu geplant“, versprach Hoteldirektor Bart Vaessen, der nach der Fertigstellung auch die Seniorenresidenz „Schönes Leben“ führt. „So wird es den in der Vergangenheit so beliebten Biergarten wieder geben, ebenso wie unser Restaurant und eine Tagungswelt. Denn eines kann ich Ihnen versprechen: Wir sind und bleiben weiterhin das „Wohnzimmer“ für Krefeld!“

Hoher Stellenwert für Krefeld

Ein deutliches Signal sendete Stadtdirektor Markus Schön, der für die Geschäftsbereiche Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration zuständig ist. Denn er betonte in seiner Rede, wie wichtig das Bauvorhaben für die Kommune sei. Zunächst erinnerte Markus Schön aber an die langjährige Verbindung zwischen dem Eissport und dem Hotel Krefelder Hof. „Der Eissport liegt in der DNA Krefelds, denn genau hier wurde 1963 der Deutsche Eishockeybund gegründet“, sagte er. „Dieses Gebäude atmet Eishockey-Luft.“ So sieht er auch die heutige Kooperation mit den „Krefeld Pinguine“ als folgerichtig an. Im Hinblick auf das anstehende Bauprojekt zeigte sich Markus Schön begeistert, dass in der Planung eine Kita vorgesehen ist. „Wir haben in diesem Bereich einen großen Ausbaubedarf und es ist wichtig, an die Zukunft zu denken. Denn Bildung fängt bei den Kleinsten an und dazu gehören neue zeitgemäße Kitas“, betonte er. Besonders beeindruckt zeigte sich der Stadtdirektor von der Kombination unterschiedlicher Angebote für Menschen in verschiedenen Lebensphasen. Diesen Aspekt griff auch der Pressesprecher der „Krefeld Pinguine“ Mark Thiel auf. Denn ähnlich wie der Verein seine Spieler in ihrer sportlichen, aber auch persönlichen Entwicklung auch über das Karriere-Ende hinaus unterstützt, sieht er im neuen Bauprojekt die Chance, Menschen von Kindesbeinen an bis in ein fortgeschrittenes Alter in Kita, Hotel oder der Seniorenresidenz über das Jahr zu begleiten. Angesprochen auf die Verbindung zum Verein „Krefeld Pinguine“ erklärte Hoteldirektor Bart Vaessen schließlich: „Mir sind solch langfristige Kooperationen wie mit den „Krefeld Pinguine“ ein Herzensanliegen. Daher freue ich mich über die Wertschätzung, dass an diesem Abend sowohl die offiziellen Vereinsrepräsentanten als auch zahlreiche Spieler zu uns gekommen sind.“

Das Hotel Krefelder Hof liegt ruhig in einem Park. Das Traditionshaus bietet 160 Zimmer von Standard-, Standard Plus- und Deluxe-Zimmern bis hin zu großzügigen Suiten. Alle Zimmer verfügen über Wi-Fi und sind größtenteils klimatisiert. Für geschäftliche und private Veranstaltungen mit bis zu 240 Personen stehen zehn Tagungs- und Banketträume zur Verfügung. Dabei passt sich der komfortable Tagungsbereich flexibel den Bedürfnissen an, denn die Räume lassen sich nach Wunsch gestalten und miteinander kombinieren. Alle Tagungs- und Banketträume im Hotel Krefelder Hof sind klimatisiert, verfügen über moderne Technik inklusive Wi-Fi, Tageslicht und direkten Zugang zum Park. Das Service-Team unterstützt professionell bei der Planung und Durchführung von Events oder Feierlichkeiten. Im Restaurant „La Brasserie“ werden ausgewählte kulinarische Spezialitäten serviert. Das Zentrum der Samt- und Seidenstadt Krefeld ist in wenigen Minuten Autofahrt oder mit der Straßenbahn zu erreichen.

