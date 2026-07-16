Hotel Sansibar: ASILI FREQUENCIES feiert Premiere im Hotel Green Ocean Zanzibar

Hotel Sansibar: Das Hotel Green Ocean Zanzibar lädt erstmals am 19.07.2026 zu ASILI FREQUENCIES ein – einem neuen Eventformat, das Yoga, Sound Healing, Live-Musik und die einzigartige Natur Sansibars miteinander verbindet.

Yoga, Live Sound Healing und Afro Jay verbinden Musik, Bewegung und Natur auf Sansibar ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Die Premiere findet in der tropischen Atmosphäre des Boutique-Hotels in Jambiani statt und richtet sich sowohl an Hotelgäste als auch an Besucher der Insel.

Unter dem Motto „Movement. Music. Healing.“ erwartet die Teilnehmer ein ganzheitlicher Abend mit Bewegung, Entspannung und musikalischen Erlebnissen.

Programm am 19.07.2026: ASILI FREQUENCIES im Hotel Green Ocean Zanzibar

• 16:00 Uhr: DJ DIKIER

• 17:00 Uhr: Yoga Flow

• 18:00 Uhr: Live Sound Healing

• 19:00 Uhr bis spät: Afro Jay Live

Die Gäste sind eingeladen, ihre Yogamatte mitzubringen und gemeinsam einen inspirierenden Abend inmitten tropischer Natur zu erleben.

Boutique-Hotel inmitten der Natur Sansibars

Das Hotel Green Ocean Zanzibar zählt zu den exklusiven Boutique-Hotels an der Südostküste Sansibars. Eingebettet in einen üppigen tropischen Garten und nur wenige Minuten vom weißen Sandstrand des Indischen Ozeans entfernt, verbindet das Hotel Privatsphäre, Natur und persönlichen Service.

Eine neue Zufahrtsstraße ermöglicht eine besonders komfortable Anreise: Vom bekannten Shanti Yoga an der Hauptstraße erreichen Gäste das Hotel in nur etwa zwei Minuten.

Exklusive Villen und Jungle Rooms

Mit lediglich sechs individuell gestalteten Unterkünften bietet das Boutique-Hotel bewusst eine ruhige und persönliche Atmosphäre fernab des Massentourismus. Zur Auswahl stehen:

• drei stilvolle Boho Jungle Villas mit privaten Dachterrassen

• drei Tropical Jungle Rooms mit eigenem Garten und Outdoor-Jacuzzi

Natürliche Materialien, offene Architektur und harmonisch gestaltete Außenbereiche schaffen eine enge Verbindung zur tropischen Umgebung.

Wellness über den Baumwipfeln

Ein besonderes Highlight ist das Treehouse Spa, das sich rund sieben Meter über dem Boden befindet. Hier genießen Gäste entspannende Anwendungen mit lokalen Gewürzölen, Aromatherapie und ganzheitlichen Wellness-Behandlungen in außergewöhnlicher Atmosphäre.

Die nahegelegene Sacred Cave, eine natürliche Höhle mit kristallklarem Wasser, verleiht dem Ort zusätzlich eine besondere spirituelle Ausstrahlung.

Kulinarik und authentische Inselerlebnisse

Im hoteleigenen Restaurant Banana la Mama werden frische regionale Zutaten mit internationalen Einflüssen kombiniert. Das Angebot umfasst lokale Spezialitäten sowie vegetarische, vegane und individuelle Ernährungsoptionen.

Darüber hinaus organisiert das Hotel Ausflüge zu Gewürzfarmen, Schnorchel- und Delfintouren sowie authentische kulturelle Erlebnisse auf Sansibar.

Mit Veranstaltungen wie ASILI FREQUENCIES entwickelt sich das Hotel Green Ocean Zanzibar zunehmend zu einem Treffpunkt für Yoga, Wellness, Musik und bewusstes Reisen auf Sansibar.

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein exklusives Boutique-Hotel in Jambiani an der Südostküste Sansibars. Mit sechs individuell gestalteten Unterkünften, tropischer Gartenanlage, Treehouse Spa und dem Restaurant Banana la Mama bietet das Hotel einen besonderen Rückzugsort für Reisende, die Ruhe, Natur, Wellness und authentische Erlebnisse suchen.

Direktbuchung

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

Websites:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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