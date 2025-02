Hotel Transaktionen – Verkauf & Vermietung durch die Hotel Investments AG in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) erweitert ihr Portfolio und sucht für sich und ihre Partner weitere Hotelobjekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Hotel Transaktionen: Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG, ein renommierter Hotelinvestor und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz, setzt ihre erfolgreiche Strategie im Bereich der Hotel Transaktionen fort. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise im Hotelankauf, der Expansion ihrer Hotelbetreiber und der Verwaltung von Hotelportfolios und Joint Ventures. Als zuverlässiger Partner unterstützt die Hotel Investments AG zudem Kunden und Partner bei Off Market Hotel Transaktionen im Bereich Verkauf und Vermietung.

Fokussierung auf Hotel Transaktionen: Kauf, Pacht und Übernahme

Die Hotel Investments AG ist kontinuierlich auf der Suche nach weiteren betreiberfreien Stadthotels in den wichtigsten Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Die Hotelimmobilien werden entweder gekauft, gepachtet oder bestehende Mietverträge von Hotelbetreibern übernommen. Besonders im Fokus stehen große Hotels in zentralen Lagen, die sich durch ihr Potenzial in den Bereichen Betrieb und Rendite auszeichnen.

„Unsere Stärke liegt in der Identifikation von Hotelimmobilien, die ein hohes Wertsteigerungspotenzial bieten“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Hotel Transaktionen können wir sowohl Hoteleigentümern als auch unseren Hotelbetreibern maßgeschneiderte Lösungen bieten. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft wertvolle Hotelobjekte in unser Hotelportfolio zu integrieren.“

Optimierung von Hotelinvestitionen durch maßgeschneiderte Lösungen

Die Hotel Investments AG bietet ihren Partnern eine umfassende Unterstützung im Bereich der Hotel Transaktionen. Vom Verkauf bis zur Vermietung werden alle Prozesse transparent und professionell begleitet, sodass sowohl Käufer als auch Verkäufer von einer schnellen und sicheren Transaktion profitieren. Durch ihre umfassende Marktkenntnis und ein breites Netzwerk ist die Hotel Investments AG in der Lage, auch komplexe Off Market Hotel Transaktionen erfolgreich abzuwickeln.

Angebote für Hotel Transaktionen – Verkauf & Vermietung einreichen

Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG zu senden. Das Unternehmen ist besonders an Hotelobjekten interessiert, die sich durch ihre Lage und ihre wirtschaftlichen Perspektiven auszeichnen.

Kontakt und weitere Informationen

Interessierte können sich für detaillierte Informationen über die Aktivitäten der Hotel Investments AG und ihre Investitionstätigkeiten sowie Hotel Transaktionen – Verkauf & Vermietung durch die Hotel Investments AG, direkt auf den folgenden Websites informieren:

www.hotel-investments.ch & www.hotel.group

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

