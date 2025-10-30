Hotel TV-Geräte: Hotel Investments AG unterstützt Hoteliers bei neuen Urheberrechtsregelungen

Die Hotel Investments AG begleitet ihre Partnerhotels aktiv bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen Urheberrechtsabgaben für Hotel TV-Geräte (Hotelfernseher).

Hintergrund ist eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach bereits das Bereitstellen und Betreiben von Fernsehgeräten in Hotelzimmern oder öffentlich zugänglichen Bereichen als „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne des § 22 UrhG gilt.

Damit sind Hotelbetreiber verpflichtet, für alle im Hotel betriebenen TV-Geräte eine entsprechende Lizenz einzuholen, sofern über diese Geräte audiovisuelle Inhalte empfangen werden können. Wird dies versäumt, drohen urheberrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz.

Rechtssichere Nutzung von Hotelfernsehern – wirtschaftliche Lösungen für Hotelbetriebe

Um ihre Hotelbetreiber-Partner in dieser komplexen Rechtsfrage rund um Hotelfernseher zu unterstützen, arbeitet die Hotel Investments AG mit einer spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei für Urheberrecht im Gastgewerbe zusammen.

Ziel dieser Kooperation ist es, Hoteliers eine rechtssichere, transparente und wirtschaftliche Lösung anzubieten, mit der sich mögliche Urheberrechtsrisiken bei der Nutzung von Hotel TV-Geräten vermeiden lassen.

Vorgehensweise: Meldung der Hotel TV-Geräte an die Partnerkanzlei

Interessierte Hotelbetreiber können ihre Hotel TV-Geräte oder Hotelfernseher über die Hotel Investments AG bei der kooperierenden Rechtsanwaltskanzlei melden.

Für die rechtssichere Bearbeitung werden folgende Angaben benötigt:

– Hotelname und Anschrift

– Anzahl der installierten TV-Geräte im Hotel

– Kontaktdaten des verantwortlichen Ansprechpartners

Diese Daten dienen ausschließlich der rechtlichen Einstufung und Lizensierung der vorhandenen Hotelfernseher im Betrieb.

Kontakt für Rückfragen zu Hotel TV-Geräten

Für Rückfragen oder eine direkte Anmeldung steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Dr. Martin Elger

COO | Hotel Investments AG

E-Mail: m.elger@hotel-investments.ch

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG:

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

