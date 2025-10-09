Hotel verkaufen mit Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Experten für den Hotelverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wer sein Hotel verkaufen möchte, benötigt einen erfahrenen und vertrauenswürdigen Partner. Holger Ballwanz Immobilien ist Spezialist für Hotelimmobilien und bietet als Hotelmakler ( www.hotelmakler.com) maßgeschneiderte Lösungen für den Hotelverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Eigentümer diskret und professionell beim Hotelverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Der Verkauf einer Hotelimmobilie stellt Eigentümer vor komplexe Herausforderungen und emotional aufgeladene Entscheidungen. Holger Ballwanz Immobilien begleitet den gesamten Verkaufsprozess, von der ersten Bewertung der Hotelimmobilie bis zum erfolgreichen Abschluss des Verkaufs. Mit langjähriger Erfahrung und einem exklusiven Netzwerk garantiert das Unternehmen höchste Diskretion und eine marktgerechte Preisgestaltung.

Hotel verkaufen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Maßgeschneiderte Lösungen für Hotelimmobilien

Ob kleines Hotel oder große Hotelkette: Holger Ballwanz Immobilien bietet für den Hotelverkauf in der DACH-Region die passende Lösung. Das Unternehmen nutzt exklusive Netzwerke und enge Partnerschaften, um die besten Käufer für Hotelimmobilien zu finden. Durch Off-Market-Transaktionen wird eine diskrete und zielgerichtete Abwicklung des Hotelverkaufs gewährleistet.

Diskretion und Expertise beim Hotelverkauf: Erfahrung von Holger Ballwanz Immobilien

Der Verkauf eines Hotels erfordert nicht nur Fachwissen über den Markt, sondern auch ein hohes Maß an Vertrauen und Diskretion. Holger Ballwanz Immobilien hat sich als zuverlässiger Partner für Hotelverkäufe etabliert und sorgt dafür, dass alle Transaktionen reibungslos und unter besten Bedingungen durchgeführt werden. Das Team kennt die spezifischen Anforderungen der Hotelbranche im Bereich Hotel verkaufen und führt alle Verhandlungen mit höchster Professionalität.

Off-Market Hotelimmobilien: Exklusive Verkaufschancen für anspruchsvolle Verkäufer

Ein großer Vorteil bei Holger Ballwanz Immobilien ist der Zugang zu Off-Market Hotelimmobilien. Diese exklusiven Angebote sind nicht öffentlich zugänglich und können nur über ausgewählte Netzwerke und Partnerschaften realisiert werden. Durch den Zugang zu diesem exklusiven Marktsegment kann Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für den Verkauf von Hotelimmobilie anbieten, effizient, diskret und mit besten Ergebnissen.

Hotel verkaufen: So läuft der Hotelverkauf mit Holger Ballwanz Immobilien ab

1. Bewertung der Hotelimmobilie

Zunächst wird die Hotelimmobilie von Experten bewertet, um den optimalen Verkaufspreis zu ermitteln.

2. Zielgerichtete Käuferansprache

Holger Ballwanz Immobilien identifiziert potenzielle Käufer aus einem exklusiven Netzwerk, das gezielt für den Hotelverkauf genutzt wird.

3. Diskrete Verkaufsabwicklung

Der gesamte Verkaufsprozess erfolgt unter strikter Wahrung der Diskretion und mit höchster Sicherheit.

4. Erfolgreicher Abschluss

Der Hotelverkauf wird unter den besten Bedingungen und innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens abgeschlossen.

Hotel verkaufen mit Holger Ballwanz Immobilien

Sie möchten Ihr Hotel verkaufen? Holger Ballwanz Immobilien ist der richtige Ansprechpartner, um den Verkauf der Hotelimmobilie professionell und diskret zu begleiten. Die Experten bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind, und gewährleisten eine reibungslose Abwicklung des gesamten Verkaufsprozesses.

Kontaktieren Sie Holger Ballwanz Immobilien, um den Verkaufsprozess zu starten!

Hotel verkaufen mit Holger Ballwanz Immobilien: Experten für den Hotelverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz

www.hotelmakler.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.