Hotel Investments AG: Hotel verpachten an Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein international tätiger Hotelinvestor mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf den Erwerb, die Pacht und die Entwicklung von Hotelimmobilien in der DACH-Region. Besonders gefragt sind Hotels, die an ihre Hotelbetreiber verpachtet werden können, sei es zur Erstverpachtung, zur Repositionierung oder im Rahmen eines Betreiberwechsels ( www.hotelverpachtung.com).

Passende Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

Als erfahrener Partner in der Hotellerie setzt die Hotel Investments AG ihre professionellen und etablierten Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Hotelimmobilien ein. Dank eines starken Netzwerks werden passende Hotelbetreiber gezielt platziert und langfristige Pachtverträge umgesetzt.

Welche Hotels sind für die Verpachtung gesucht?

Die Hotel Investments AG sucht Hotels bevorzugt in:

– bevorzugt werden Städte ab 100.000 Einwohnern

– Innenstadtlagen, Tourismusregionen und Business-Hubs

– Bestandsimmobilien oder Neubauprojekte

– Hotels mit oder ohne Betreiber, auch bei Insolvenz oder Leerstand

Vorteile für Hoteleigentümer

Eigentümer, die ihr Hotel verpachten an Betreiber, profitieren von:

– Langfristiger Pachtvertrag mit bonitätsstarkem Betreiber

– Wertstabilität durch kontinuierliche Nutzung

– Professionelle Abwicklung durch erfahrenes Transaktionsteam

Angebote zur Hotelverpachtung einreichen

Immobilieneigentümer, Bauträger und Projektentwickler können ihre Hotelangebote zur Pacht direkt an die Hotel Investments AG senden. Eine zügige und diskrete Erstprüfung wird garantiert.

Kontakt und weitere Informationen zum Thema „Hotel verpachten an Hotelbetreiber der Hotel Investments AG:

www.hotel-investments.ch

www.hotelverpachtung.com

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelinvestor.ag

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

