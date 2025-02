Hotelbauprojekte: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG agiert im Bereich Hotelbauprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, intensiviert ihre Aktivitäten in den Bereichen Hotelbauprojekte und Hotelentwicklung.

Hotelbauprojekte mit der Hotel Investments AG

Mit Sitz in der Schweiz, ist die Hotel Investments AG in Deutschland, Österreich und der Schweiz als renommierter Hotelinvestor und Hotelbetreiber tätig und setzt umfassende Lösungen im Bereich Hotelbauprojekte um.

Fokus auf Hotelbauprojekte in Deutschen, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG konzentriert sich auf den Erwerb, die Pacht sowie die Entwicklung von betreiberfreien Stadthotels in wichtigen Städten dieser Länder. Das Unternehmen ist stets auf der Suche nach neuen Hotelbauprojekten und bietet ihren Hotelbetreibern die Möglichkeit, sich an zukunftsträchtigen Hotelbauprojekten zu beteiligen.

„Hotelbauprojekte sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie. Wir möchten mit innovativen und nachhaltigen Konzepten den Hotelmarkt in unseren Zielregionen weiterentwickeln und sichern uns damit langfristige Investitionspotenziale“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Off Market Hotel Transaktionen und Hotelbauprojekte im Fokus

Neben dem Kauf und der Pacht von Hotels unterstützt die Hotel Investments AG ihre Partner auch bei Off Market Hotel Transaktionen, dem Verkauf sowie der Vermietung von Hotelbauprojekten. So können Investoren und Hotelbetreiber direkt in vielversprechende Hotelbauprojekte investieren, die oft noch nicht auf dem offenen Markt verfügbar sind.

Hotelbauprojekte für eine nachhaltige Zukunft

Im Rahmen ihrer Hotelbauprojekte legt die Hotel Investments AG besonderen Wert auf nachhaltige Bauweise und die Integration von innovativen Lösungen, die den steigenden Anforderungen an Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz gerecht werden. Das Unternehmen setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Architekten, Bauträgern und anderen Partnern aus der Branche.

Stadthotels in zentralen Lagen gesucht

Ein zentraler Aspekt der aktuellen Aktivitäten der Hotel Investments AG ist die Suche nach großen, betreiberfreien Stadthotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Besonders gefragt sind Hotels in den Metropolen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, die das Potenzial haben, zu einer langfristigen Investition zu werden.

„Wir sind stets auf der Suche nach Hotelbauprojekten, die nicht nur wirtschaftlich interessant sind, sondern auch das Potenzial haben, als zukunftsträchtige Hotels in zentralen Städten zu bestehen“, so Holger Ballwanz weiter.

Kontakt für Hotelbauprojekte

Die Hotel Investments AG ist auf Hotelinvestitionen, -management und -entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Hotelimmobilien und bietet maßgeschneiderte Lösungen für ihre Investoren und Hotelbetreiber.

Eigentümer, die ihre Hotelimmobilien verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG senden. Das Unternehmen steht als verlässlicher Partner für Hotelbauprojekte zur Verfügung.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und ihre aktuellen Hotelbauprojekte sind unter den folgenden Webseiten verfügbar:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.