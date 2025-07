Hotelbetreiber Ferienhotels Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotel Investments AG: Hotelbetreiber für Ferienhotels in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Schweizer Hotel Investments AG verstärkt ihre Aktivitäten als Hotelbetreiber für Ferienhotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als etablierter Hotelinvestor und erfahrener Hotelbetreiber verfolgt das Unternehmen eine klare Wachstumsstrategie und sucht gezielt nach neuen Objekten für den Eigenbestand sowie für seine Partner in der DACH-Region.

Hotelbetreiber für Ferienhotels: Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mit einem umfassenden Netzwerk an Betreibergesellschaften zählt die Hotel Investments AG mit ihren Hotelinvestoren zu den bekannten Akteuren in der Hotellerie im deutschsprachigen Raum. Im Fokus stehen der Erwerb, die Pacht und die Übernahme von Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie betreiberfreier Ferienhotels mit Entwicklungspotenzial.

„Unser Ziel ist es, unsere Präsenz als verlässlicher Hotelbetreiber für Ferienhotels weiter auszubauen und Eigentümern individuelle Lösungen für ihre Hotelimmobilie anzubieten, sei es durch einen Verkauf, eine langfristige Verpachtung oder durch die Übergabe an eine erfahrene Betreibergesellschaft“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

„Die Nachfrage nach professionellen Hotelbetreibern für Ferienhotels wächst stetig – insbesondere bei Eigentümern, die neue Perspektiven für ihre Hotelimmobilien suchen.“

Gesucht: Betreiberfreie Ferienhotels zur Pacht oder Übernahme

Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie richtet sich die Hotel Investments AG gezielt an Eigentümer großer, betreiberfreier Ferienhotels in touristisch attraktiven Lagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei ist das Unternehmen offen für verschiedene Transaktionsformen: vom klassischen Hotelankauf über Pachtlösungen bis hin zur Übernahme bestehender Mietverhältnisse.

Die Experten der Hotel Investments AG begleiten Eigentümer diskret und professionell bei der Veräußerung oder Neuverpachtung ihrer Ferienhotelimmobilien und unterstützen gleichzeitig ihre Hotelinvestoren und Betreibergesellschaften bei der Identifikation und Entwicklung geeigneter Hotelstandorte.

Hotelbetreiber für Ferienhotels: Professionelle Lösungen aus einer Hand

Als Hotelbetreiber für Ferienhotels sowie Spezialistfür Off-Market-Transaktionen bietet die Hotel Investments AG maßgeschneiderte Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung und wirtschaftlichen Optimierung von Ferienhotels. Im Mittelpunkt stehen dabei der Aufbau langfristiger Betreiberstrukturen, die Stärkung der touristischen Infrastruktur sowie der Werterhalt der Immobilien.

Kontakt und weitere Informationen

Eigentümer, die ihr Ferienhotel verkaufen, verpachten oder eine neue Betreibergesellschaft suchen, sind eingeladen, ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG zu übermitteln.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und zum Thema „Hotelbetreiber für Ferienhotels“ finden Interessierte auf den folgenden Webseiten:

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

–

–



