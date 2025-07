Hotelbetreiber: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG erweitert digitale Präsenz mit www.hotelbetreiber.com: Zugang zu Hotelinvestoren & Hotelbetreiber Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management in der DACH-Region, ist ab sofort auch über die neue Website www.hotelbetreiber.com erreichbar.

Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine digitale Präsenz und erleichtert den Zugang zu Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotel Investments AG: Hotelinvestoren & Hotelbetreiber Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG agiert mit ihren angeschlossenen Hotelbetreibern in der DACH-Region. Mit ihrer Expertise im Hotelankauf, der Hotelverpachtung sowie der Betriebsführung bietet das Unternehmen individuelle Lösungen für ihre Hotelbetreiber, die auf die spezifischen Marktanforderungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmt sind. Durch die Erweiterung ihres digitalen Auftritts wird eine noch einfachere Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG und den Hotelbetreibern ermöglicht.

Hotelbetreiber Deutschland, Österreich & Schweiz: Experten im Bereich Hotelmanagement

Die Hotel Investments AG zeichnet sich mit ihren Hotelbetreibern durch langjährige Erfahrung in der Übernahme und Führung von Hotels aus. Das Unternehmen ist mit seinen Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, übernimmt nicht nur Bestandsimmobilien, sondern agiert auch durch maßgeschneiderte Hotelkonzepte und nachhaltige Investitionen am Hotelmarkt. Die Kernkompetenzen umfassen den Hotelankauf, die Hotelverpachtung und das Hotelmanagement, maßgeschneidert auf die jeweiligen Anforderungen des Marktes.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hotelbetreibern in der DACH-Region

Mit der neuen Website www.hotelbetreiber.com bietet die Hotel Investments AG eine moderne und benutzerfreundliche Schnittstelle für alle, die Hotelinvestoren und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen. Das Unternehmen setzt auf langfristige Partnerschaften und eine individuelle Betreuung der Hotelbetreiber, die von den maßgeschneiderten Lösungen und der umfassenden Expertise profitieren.

Vorteile der Hotelbetreiber-Partnerschaft mit der Hotel Investments AG

Die Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Hotel Investments AG bieten zahlreiche Vorteile für Hotelimmobilien. Besonders hervorzuheben sind:

– Nachhaltigkeit und langfristiger Erfolg: Die Hotel Investments AG setzt auf eine langfristige und nachhaltige Betriebsführung von Hotels, die den aktuellen Marktanforderungen entsprechen.

– Expertise und Betreuung: Mit einem erfahrenen Team von Hotelbetreibern stellt das Unternehmen sicher, dass Hotelimmobilien effizient und rentabel geführt werden.

– Individuelle Hotelkonzepte: Vom Business-Hotel bis zum Boardinghaus, die Hotel Investments AG entwickelt gemeinsam mit ihren Hotelbetreibern maßgeschneiderte Lösungen, die auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet sind.

Zukunftsperspektiven für die Hotelbetreiber und Hotelinvestoren in der DACH-Region

Die Hotel Investments AG sucht nach weiteren Hotelimmobilien zur Erweiterung des Portfolios und setzt mit ihren Partnern sowohl Hotelankäufe als auch flexible Hotelverpachtungsmodelle um. Dafür ist die Hotel Investments AG auf der Suche nach weiteren betreiberfreien Stadthotels in den wichtigsten Städten der DACH-Region.

Kontakt zur Hotel Investments AG & Hotelbetreiber Deutschland, Österreich und Schweiz

Interessierte Eigentümer von Hotelimmobilien können sich direkt mit der Hotel Investments AG in Verbindung setzen, um mehr über die verschiedenen Möglichkeiten für Hotelankäufe, Hotelpachtverträge oder die Übernahme von Hotelbetriebsführungen zu erfahren.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und zum Thema „Hotelbetreiber Deutschland, Österreich & Schweiz“:

www.hotelbetreiber.com | www.hotel-investments.ch | www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

