Hotelbetreiber Hotel Investments AG baut Präsenz in Deutschland, Österreich und Schweiz weiter aus

Die Hotel Investments AG und ihr verbundener Hotelbetreiber bauen ihre Präsenz im DACH-Raum weiter aus (Deutschland, Österreich und Schweiz) – www.hotelbetreiber.com

Als international tätiger Hotelinvestor und Hotelbetreiber ist das Unternehmen auf den Betrieb, die Entwicklung sowie die Repositionierung von Hotelimmobilien spezialisiert.

Der Fokus des Hotelbetreibers liegt auf wirtschaftlich starken Großstädten und touristisch attraktiven Regionen. Ziel ist der nachhaltige Ausbau eines wertorientierten Hotelportfolios in strategisch relevanten Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG sucht als expansiver Hotelinvestor und Hotelbetreiber für den Eigenbestand, ihre Investorenpartner und angeschlossenen Hotelbetreiber weitere große, betreiberfreie Stadthotels, sowohl zum Kauf als auch zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Hotelbetreiber Deutschland, Österreich & Schweiz: Expansion im 3- bis 4-Sterne-Segment

Als wachstumsorientierter Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzt die Hotel Investments AG ihren Expansionskurs konsequent fort. Gesucht werden insbesondere attraktive 3- bis 4-Sterne-Hotels in zentralen Lagen.

Im Fokus stehen Hotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Bevorzugt werden Standorte in Großstädten, die sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubsgästen eine optimale Infrastruktur und hohe Nachfrage bieten.

Damit stärkt die Hotel Investments AG ihre Position als leistungsstarker Hotelbetreiber im deutschsprachigen Raum.

Hotelbetreiber mit Fokus auf Top-Standorte und Stadthotels ab 100 Zimmern

Die Hotel Investments AG konzentriert sich mit ihrem professionellen Hotelbetreiber auf Hotels mit mindestens 100 Zimmern in urbanen Zentren. Entscheidende Kriterien sind:

– Zentrale Innenstadtlagen

– Hohe Auslastung und nachhaltige Rentabilität

– Wirtschaftlich starke Metropolregionen

– Touristisch dynamische Standorte

Durch gezielte Investitionen baut der Hotelbetreiber seine Marktstellung kontinuierlich aus und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie mit Fokus auf Qualität, Standortstärke und nachhaltige Wertschöpfung.

Hotel Investments AG: Hotelbetreiber für Bauträger und Projektentwickler

Als erfahrener Hotelbetreiber für Bauträger und Projektentwickler für Hotelneubau umfasst das Tätigkeitsspektrum:

– Ankauf von betreiberfreien Stadthotels

– Hotelverpachtung an ihre Hotelbetreiber

– Hotelexpansion für das eigene Portfolio und Joint-Venture-Partner

– Übernahme bestehender Mietverträge

– Entwicklung neuer Hotelstandorte

Die Hotel Investments AG sucht weiterhin große, betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur weiteren Expansion als Hotelbetreiber.

Kontakt – Hotelbetreiber für Hotelankauf, Hotelverpachtung und Hotelneubau

Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler, die einen erfahrenen Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich oder der Schweiz suchen, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

