Hotelbetreiber sucht Hotels zum Kauf in Deutschland

Hotel Investments AG sucht 3- bis 4-Sterne-Hotels zum Kauf in Deutschland

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestments und Hotelmanagement, setzt ihren Expansionskurs fort und ist mit ihren Hotelbetreibern auf der Suche nach attraktiven 3- bis 4-Sterne-Hotels in Deutschland.

Im Fokus stehen zentral gelegene Hotels in Großstädten, die sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubern eine optimale Lage bieten.

Zielgerichtete Investitionen in Top-Standorte

Die Hotel Investments AG strebt mit ihren Hotelbetreibern eine Erweiterung ihres Hotelportfolios in den wichtigsten deutschen Metropolen an. Dabei werden gezielt Hotels mit mindestens 100 Zimmern gesucht, die in urbanen Zentren liegen und eine hohe Auslastung sowie Rentabilität versprechen. Diese Investitionen sollen die Marktstellung der Hotel Investments AG weiter stärken und zur nachhaltigen Entwicklung der Hotelstandorte beitragen.

Hotelbesitzer, die den Verkauf ihrer Immobilie in Erwägung ziehen, finden in der Hotel Investments AG einen verlässlichen Partner. Das Unternehmen garantiert eine diskrete und professionelle Abwicklung des Verkaufsprozesses. Alle eingereichten Angebote werden vertraulich behandelt und sorgfältig geprüft, um sowohl für die Verkäufer als auch für die Käufer optimale Ergebnisse zu erzielen.

Kontakt zur Hotel Investments AG

Hotelbesitzer, die Interesse am Verkauf ihrer Immobilie haben, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden.

Weitere Informationen:

www.hotelinvestor.ag

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.