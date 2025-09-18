Hotelimmobilienmakler Deutschland, Österreich & Schweiz: Holger Ballwanz Immobilien

Hotelimmobilienmakler Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für diskrete Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien gilt als eine der bekanntesten Adressen für Hotelimmobilien in der DACH-Region.

Als spezialisierter Hotelimmobilienmakler ( www.hotelimmobilienmakler.com) bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den diskreten Ankauf, Verkauf, die Vermietung sowie Verpachtung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fokus stehen dabei exklusive Off-Market-Transaktionen, die den Zugang zu Hotelimmobilien ermöglichen.

Hotelimmobilienmakler Deutschland, Österreich & Schweiz: Expertise, die Vertrauen schafft

Holger Ballwanz Immobilien überzeugt mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Fachwissen in der Hotellerie. Das Unternehmen begleitet Hotelbetreiber, Investoren und Hoteleigentümer bei allen Phasen der Immobilienvermittlung, von Bestandsimmobilien über Neubauten bis hin zu komplexen Projektentwicklungen. Besonders hervorzuheben ist die Spezialisierung auf Off-Market Hotelimmobilien, die in exklusiven Netzwerken und über enge Partnerschaften zugänglich gemacht werden.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern nicht nur den Zugang zu den besten Hotelimmobilien zu ermöglichen, sondern auch strategisch wertvolle Transaktionen in einem geschützten Rahmen zu realisieren“, erklärt Holger Ballwanz von Holger Ballwanz Immobilien. „Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Hotelbetreiber und Eigentümer und garantieren dabei höchste Diskretion.“

Hotelimmobilienmakler: Die Besonderheiten der Hotelimmobilienwirtschaft

Im Vergleich zu klassischen Immobilienmaklern erfordert die Vermittlung von Hotelimmobilien besondere Expertise. Ein Hotelimmobilienmakler kennt die spezifischen Anforderungen der Hotelbranche, von Betreiberkonzepten und Standortanalysen bis hin zu Betreiberverträgen und Investitionsstrategien. Als Schnittstelle zwischen Hotelinvestoren, Hotelbetreibern und Eigentümern sorgt Holger Ballwanz Immobilien für maßgeschneiderte Lösungen und optimierte Verhandlungsprozesse.

Off-Market Hotelimmobilien: Exklusive Angebote für anspruchsvolle Investoren

Ein herausragender Vorteil von Holger Ballwanz Immobilien ist der Zugang zu Off-Market Hotelimmobilien. Diese exklusiven Angebote sind nicht öffentlich zugänglich und ermöglichen eine diskrete, maßgeschneiderte Transaktion. Mit einem starken Netzwerk aus Hotelbetreibern, Investoren, Bauträgern und Projektentwicklern gewährleistet das Unternehmen, dass nur die besten und relevantesten Objekte zum Kauf, zur Pacht oder zur Verpachtung angeboten werden.

Hotelimmobilienmakler für Ankauf und Verkauf: Diskretion und Expertise in jeder Phase

Ob beim Hotelankauf oder Hotelverkauf: Holger Ballwanz Immobilien begleitet seine Kunden und Partner durch den gesamten Prozess. Die Experten des Unternehmens identifizieren geeignete Hotelobjekte, bewerten diese professionell und sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung der Transaktion. Dabei stehen Diskretion, rechtliche Sicherheit und der optimale Preis stets im Vordergrund.

„Gerade beim Ankauf und Verkauf von Hotelimmobilien kommt es auf Erfahrung und Marktkenntnis an. Wir bieten unseren Kunden nicht nur eine professionelle Objektanalyse, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für die wirtschaftlichen und strategischen Anforderungen der Hotelbranche“, so Holger Ballwanz.

Hotelimmobilienmakler für Hotelverpachtung: Erfolgreiche Partnerschaften für Hotelbetreiber und Eigentümer

Neben dem Ankauf und Verkauf von Hotelimmobilien bietet Holger Ballwanz Immobilien auch maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Hotelverpachtung. Das Unternehmen unterstützt Hotelbetreiber und Eigentümer bei der Suche nach passenden Partnern, betreut langfristige Pachtmodelle und begleitet die Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.

Holger Ballwanz Immobilien: Hotelimmobilienmakler Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist der ideale Partner für alle, die auf der Suche nach exklusiven Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind. Das Unternehmen bietet Zugang zu einem breiten Netzwerk an Investoren und Hotelbetreibern und stellt sicher, dass jeder Deal unter optimalen Bedingungen und mit höchster Diskretion abgeschlossen wird.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen über Holger Ballwanz Immobilien als Hotelimmobilienmakler Deutschland, Österreich und Schweiz sowie über den exklusiven Service rund um Off-Market Hotelimmobilien:

www.hotelimmobilienmakler.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.