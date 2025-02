Hotelinvestitionen: Hotel Investments AG setzt auf strategische Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), bekannt für ihre Expertise im Bereich Hotelinvestitionen und -management, verstärkt ihre Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotelinvestitionen: Hotel Investments AG

Als Hotelinvestor und Hotelbetreiber mit jahrelanger Erfahrung sucht das Unternehmen derzeit nach neuen Möglichkeiten zur Erweiterung seines Hotelportfolios, insbesondere in großen, betreiberfreien Stadthotels.

Mit einem klaren Fokus auf Hotelinvestitionen und -management ist die Hotel Investments AG zu einem renommierten Akteur auf dem Markt geworden. Das Unternehmen arbeitet eng mit Partnern zusammen, um Hotelimmobilien zu erwerben, zu pachten und bestehende Mietverträge zu übernehmen, und bietet damit eine attraktive Lösung für Hoteleigentümer, die ihre Immobilien veräußern oder verpachten möchten.

Hotelinvestitionen im Fokus der Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Hotelinvestor und Hotelbetreiber tätig und setzt auf eine nachhaltige und langfristige Strategie. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern und Hotelbetreibern erweitert das Unternehmen kontinuierlich sein Portfolio, um in den wichtigsten Städten der DACH-Region attraktive Hotelimmobilien zu erwerben.

„Hotelinvestitionen bieten eine spannende Möglichkeit, unser Portfolio strategisch auszubauen und gleichzeitig den Bedürfnissen unserer Hotelbetreiber-Partner gerecht zu werden“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir suchen insbesondere große Stadthotels, die in etablierten Lagen ohne Betreiberverträge zur Verfügung stehen. Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verkaufen oder verpachten möchten, können sich gerne mit uns in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.“

Gesucht werden betreiberfreie Stadthotels in wichtigen Städten

Die Hotel Investments AG fokussiert sich auf den Erwerb, die Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge von betreiberfreien Stadthotels in Schlüsselstädten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Besonders gefragt sind Hotels mit Potenzial in stark frequentierten Lagen, die den hohen Anforderungen der Hotelbetreiber entsprechen und sich für eine langfristige wirtschaftliche Nutzung eignen.

Hoteleigentümer, die ihre Immobilie verkaufen oder verpachten möchten, können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG richten. Die erfahrenen Experten der Hotel Investments AG stehen bereit, um individuelle Lösungen zu erarbeiten und eine reibungslose Transaktion zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Kontakt

Die Hotel Investments AG ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Als Hotelinvestor und Hotelbetreiber agiert die Hotel Investments AG in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Expertise in Hoteltransaktionen und unterstützt seine Partner bei Off-Market-Transaktionen sowie der Pacht und Verwaltung von Hotels.

Interessierte Hoteleigentümer und potenzielle Partner können sich für mehr Details und spezifische Anfragen an die Hotel Investments AG wenden. Weitere Informationen zu den Hotelinvestitionen der Hotel Investments AG und ihre Aktivitäten finden Interessierte auf den offiziellen Websites:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

