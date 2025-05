Hotelinvestor Berlin: Hotel Investments AG sucht Hotelneubau-Grundstücke in Berlin für Hotelbetreiber

Hotelinvestor Berlin: Hotel Investments AG erweitert Investitionstätigkeit in der Hauptstadt mit ihren Hotelbetreibern

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und Hotelmanagement, intensiviert ihre Aktivitäten als Hotelinvestor in Berlin. Im Rahmen ihrer strategischen Expansion sucht das Unternehmen aktiv nach Hotelneubau-Grundstücken in Berlin, um ihre Hotelbetreiber bei der Entwicklung moderner Stadthotels zu unterstützen.

Berlin zählt zu den dynamischsten Hotelmärkten Europas. Die wachsende Nachfrage nach urbaner Übernachtungskapazität, sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Touristen, macht die Hauptstadt zu einem Top-Standort für Investoren. Die Hotel Investments AG plant, diese Chancen zu nutzen und setzt dabei auf langfristige Partnerschaften mit ihren Hotelbetreibern und Grundstückseigentümern.

Hotelinvestor Berlin: Fokus auf zentrale Lagen und Hotelprojekte mit Potenzial

Gesucht werden zentrale und verkehrstechnisch gut angebundene Grundstücke in stark frequentierten Stadtteilen wie Mitte, Charlottenburg, Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg oder Neukölln. Geplant ist der Neubau von Hotels mit mindestens 100 Zimmern, idealerweise mit nachhaltiger Bauweise und modernem Betreiberkonzept.

„Berlin ist einer der wichtigsten Zielmärkte für unser Wachstum in Deutschland. Wir suchen geeignete Hotelneubaugrundstücke in attraktiven Innenstadtlagen, um unseren Hotelbetreibern langfristig rentable Standorte zur Verfügung zu stellen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Projekte mit bereits vorliegender Hotelplanung oder Baugenehmigung werden bevorzugt.“

Anforderungen an Hotelneubau-Grundstücke für Hotelinvestoren in Berlin

Die Hotel Investments AG hat klare Kriterien für die Auswahl geeigneter Grundstücke in Berlin formuliert:

– Zentrale Innenstadtlage mit guter ÖPNV-Anbindung und Sichtbarkeit

– Mindestgröße für 100 Zimmer (ggf. mit Potenzial zur Erweiterung)

– Keine Erbbaurechte oder Teileigentumsstrukturen

– Idealerweise Projektstatus: baureif oder mit konkreter Hotelplanung

Hotelinvestor Berlin: Attraktive Gelegenheit für Grundstückseigentümer

Die Nachfrage nach neuen Hotelkapazitäten in Berlin bleibt auf hohem Niveau. Eigentümer von geeigneten Grundstücken können ihre Angebote direkt an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung senden.

Ob als Kauf, Pacht oder Joint Venture – die Hotel Investments AG ist offen für verschiedene Modelle der Zusammenarbeit und garantiert eine professionelle, diskrete Prüfung und Abwicklung der Projekte.

Hotelinvestments auch in anderen deutschen Metropolen

Neben Berlin prüft der Hotelinvestor Hotel Investments AG auch Angebote in weiteren Großstädten wie beispielsweise Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Leipzig oder Dresden. Auch der Erwerb von betreiberfreien Stadthotels oder bestehenden Hotelimmobilien zur Pacht gehört zum Ankaufsprofil.

Über die Hotel Investments AG – Partner als Hotelinvestor in Berlin

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz ist ein spezialisierter Hotelinvestor mit internationaler Erfahrung. Das Unternehmen investiert in Hotelneubauten, betreiberfreie Hotelimmobilien sowie bestehende Pacht- und Managementbetriebe im In- und Ausland. Gemeinsam mit ihren Hotelbetreibern entwickelt und betreibt sie moderne, nachhaltige Hotelkonzepte an urbanen Standorten.

Angebotsprüfung & Kontakt

www.hotel-investments.ch | www.hotel.group

