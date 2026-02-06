Hotelinvestor Berlin: Hotel Investments AG stärkt Engagement im Berliner Hotelmarkt: Hotelinvestor Berlin mit Hotelbetreiber

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) baut ihr Engagement als Hotelinvestor in Berlin gezielt weiter aus.

Das international tätige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz fokussiert sich auf nachhaltige Hotelinvestitionen, professionelles Hotelmanagement und langfristige Wertschöpfung in wirtschaftsstarken Metropolregionen. Berlin nimmt dabei eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie der Gesellschaft ein.

Als einer der dynamischsten Hotelmärkte Europas bietet Berlin attraktive Perspektiven für zukunftsfähige Hotelimmobilien. Die Hotel Investments AG investiert als Hotelinvestor Berlin insbesondere in zentral gelegene Stadthotels mit Entwicklungs-, Repositionierungs- oder Revitalisierungspotenzial.

Die Hotel Investments AG agiert in Berlin gemeinsam mit einem erfahrenen Hotelbetreiber. Ziel ist der Ankauf attraktiver Hotelimmobilien, deren strategische Weiterentwicklung sowie ein langfristig erfolgreicher Betrieb. Im Fokus stehen wirtschaftliche Optimierung, nachhaltige Hotelkonzepte und stabile Cashflows.

Hotelinvestor Berlin sucht betreiberfreie Hotels

Als Hotelinvestor Berlin ist die Hotel Investments AG kontinuierlich auf der Suche nach:

– Bestandshotels

– Hotelneubauten

– Projektentwicklungen

Besonders gefragt sind betreiberfreie Stadthotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Auch Hotelimmobilien mit Repositionierungs- oder Revitalisierungspotenzial werden aktiv geprüft.

Hotelinvestor Berlin: Investitionsfokus auf zentrale Berliner Lagen

Der Berliner Hotelmarkt profitiert ganzjährig von Geschäftsreisen, Messen, Kongressen sowie Kultur- und Städtetourismus. Die Hotel Investments AG plant als Hotelinvestor Berlin Investitionen in Hotelimmobilien ab ca. 100 Zimmern, bevorzugt in folgenden Lagen:

– Berlin-Mitte

– City West (Charlottenburg, Wilmersdorf)

– Friedrichshain-Kreuzberg

– Prenzlauer Berg

– Nähe zu Messe-, Regierungs- und Businessstandorten

– Zentrale Innenstadtlagen mit sehr guter Verkehrsanbindung und nachhaltigem Nachfragepotenzial stehen dabei im Vordergrund.

Anforderungsprofil Hotelinvestor Berlin für Hotelimmobilien in Berlin

Für Investitionen in Berlin definiert die Hotel Investments AG klare Kriterien:

– Zentrale oder etablierte innerstädtische Lage

– Mindestgröße von ca. 100 Zimmern

– Betreiberfrei

– Keine Erbbaurechte

– Kein Teileigentum

Berlin als attraktiver Standort für Hotelinvestoren

Berlin überzeugt als Hotelstandort durch:

– Internationale Sichtbarkeit und steigende Touristenzahlen

– Bedeutenden Geschäfts- und Kongressmarkt

– Politisches Zentrum Deutschlands

– Wachsende Startup-, Technologie- und Kreativwirtschaft

– Hohe Nachfrage nach modernen Stadthotels

„Berlin bietet als Hotelmarkt langfristig hervorragende Perspektiven. Als Hotelinvestor Berlin konzentrieren wir uns bewusst auf nachhaltige Standorte mit stabilem Wachstumspotenzial“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Hotelinvestor Berlin und internationale Expansion

Neben Berlin ist die Hotel Investments AG auch als Hotelinvestor in weiteren deutschen Metropolen sowie in Österreich und der Schweiz aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf:

– Ankauf betreiberfreier Stadthotels

– Hotelinvestitionen im Eigenbestand

– Übernahme bestehender Miet- und Pachtverträge mit eigenem Hotelbetreiber

– Entwicklung neuer Hotelimmobilien

– Joint Ventures

– Nachhaltiger Wertsteigerung von Hotelportfolios

Für den Eigenbestand sowie für Investitionspartner sucht die Hotel Investments AG weitere betreiberfreie Hotelimmobilien in Berlin zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Angebote von Hoteleigentümern werden diskret, professionell und vertraulich geprüft.

Die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG ist ein international agierendes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und zählt zu den etablierten Hotelinvestoren im deutschsprachigen Raum. Der Fokus liegt auf dem Hotelankauf, der Verwaltung des eigenen Hotelportfolios sowie der Betreuung von Joint-Venture-Portfolios. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige, renditeorientierte Strategie mit langfristiger Wertsteigerung und stabilen Erträgen.

„Wir sind auf der Suche nach weiteren betreiberfreien Stadthotels in sehr zentralen Innenstadtlagen zum Kauf oder zur Pacht“, so Holger Ballwanz.

Weitere Informationen zum Thema „Hotelinvestor Berlin: Hotel Investments AG stärkt Engagement im Berliner Hotelmarkt“ finden Sie unter:

www.hotel-investments.ch und www.hotel.group

