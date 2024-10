Hotelinvestor-Partner der Hotel Investments AG kauft Hotel in Chemnitz in Sachsen

Ein Hotelinvestor-Partner der Hotel Investments AG hat erfolgreich ein renommiertes Hotel in Chemnitz mit über 100 Zimmern im Rahmen eines Off-Market-Deals übernommen.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Schweizer Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, freut sich, bekannt zu geben, dass ihr Hotelinvestor-Partner ein erstklassiges Hotel in Chemnitz erworben hat. Mit mehr als 100 Zimmern bereichert dieses Hotel das Portfolio der Hotelinvestor-Partner der Hotel Investments AG und stärkt deren Position im deutschen Markt.

Hotel Investments AG kauft Hotels: Diskrete Abwicklung unterstreicht Professionalität

Im Rahmen der Übernahme wurde zwischen den beteiligten Parteien Stillschweigen über die genauen Details des Off-Market-Deals vereinbart. Diese diskrete Abwicklung betont das Vertrauen und die Professionalität aller Beteiligten und sorgt für eine reibungslose Übergabe des Hotelbetriebes, ohne dass die Transaktionsdetails öffentlich bekannt gemacht wurden.

Hotel Investments AG kauft Hotels: Stärkung der DACH-Region durch strategische Akquisitionen

Mit dieser Übernahme baut die Hotel Investments AG ihre Präsenz in der DACH-Region weiter aus. Die strategischen Investitionen und der Fokus auf hochwertige Hotelbetriebe festigen die Rolle der Hotel Investments AG als einen der bekannten Akteure im Bereich Hotelimmobilien.

Hotel Investments AG kauft Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf den Hotelankauf, die Hotelexpansion und das Management von Hotelimmobilien spezialisiert hat. Die Hotel Investments AG arbeitet sowohl für das eigene Hotelportfolio als auch für ihre Joint-Venture-Partner und agiert mit ihren Hotelbetreiber-Partnern am Hotelmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen:

www.hotel.group

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

