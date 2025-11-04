Hotelpächter Deutschland, Österreich & Schweiz: Hotel Investments AG

Hotelpächter Hotel Investments AG sucht Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG erweitert das Hotelportfolio ihrer Hotelbetreiber und ist auf der Suche nach weiteren Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotelpächter Hotel Investments AG sucht Hotels in der DACH-Region zur Pacht

Die Schweizer Hotelgesellschaft Hotel Investments AG gehört zu den etablierten Akteuren der europäischen Hotellerie und agiert mit ihren Hotelbetreibern im gesamten deutschsprachigen Raum. Als erfahrener Hotelpächter ist das Unternehmen kontinuierlich auf der Suche nach attraktiven Hotelimmobilien zur Pacht für den langfristigen Betrieb und die nachhaltige Entwicklung.

Hotelpächter sucht Hotels in der DACH-Region zur Pacht

Die Hotel Investments AG sucht als professioneller Hotelpächter weitere Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist der Ausbau eines hochwertigen und nachhaltigen Hotelportfolios in den wichtigsten Tourismus- und Business-Standorten der DACH-Region.

Einladung an Hotelimmobilienbesitzer

Die Hotel Investments AG, eine der bekannten Hotelgesellschaften im deutschsprachigen Raum, lädt Eigentümer von Hotelimmobilien ein, ihre Pachtangebote einzureichen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für Hotelverpachtungen, Projektentwicklungen und Hotelinvestitionen.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Hotelbetreibern langfristige Werte zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Wir freuen uns über jedes interessante Hotelangebot in der DACH-Region“,

erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Hotel Investments AG ist eine renommierte Hotelgesellschaft und Hotelpächterin mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Pacht, den Betrieb und die Entwicklung von Hotelimmobilien im deutschsprachigen Raum. Mit langjähriger Erfahrung, fundierter Marktkenntnis und verlässlichen Hotelbetreibern sorgt die Hotel Investments AG für nachhaltige Wertsteigerung und erfolgreichen Betrieb der gepachteten Hotels.

Das Unternehmen betreibt Hotels sowohl unter eigenen Marken als auch in Zusammenarbeit mit internationalen Hotelketten und Hotelgesellschaften.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

