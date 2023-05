Hotelpächter: REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN AG vermittelt Hotelpächter in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt Hotelpächter in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( www.reba-immobilien.ch) im Joint Venture mit dem Hotelinvestor, der Schweizer Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), und ihrem angeschlossenen Schweizer Hotelfonds, einem Spezialfonds für Hotelimmobilien sowie für betreute Mandanten.

Dafür sucht das Team der REBA IMMOBILIEN AG weitere Hotels zum Kauf, zur Pacht oder Hotels zur Übernahme bestehender Mietverträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

+++ Hotelpächter für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz agiert im Joint Venture mit der Hotel Investments AG und ihrem angeschlossenen Schweizer Hotelfonds für Hotelimmobilien als Hotelinvestor und Hotelpächter.

+++ Was ist ein Hotelpächter? +++

Ein Hotelpächter ist eine Person oder ein Unternehmen, das ein Hotel von einem Hotelverpächter für einen bestimmten Zeitraum mietet und betreibt. Der Pachtvertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien und legt die Bedingungen für die Nutzung der Hotelimmobilie fest.

+++ Warum ist die Wahl des richtigen Hotelpächters wichtig? +++

Die Wahl des richtigen Hotelpächters ist für Hotelverpächter von großer Bedeutung, da der Hotelpächter für den Erfolg des Hotels verantwortlich ist. Ein erfahrener und kompetenter Hotelpächter kann das Hotel erfolgreich betreiben, Gäste gewinnen und Umsätze steigern.

+++ Wie kann die REBA IMMOBILIEN AG bei der Vermittlung geeigneter Hotelpächter unterstützen? +++

Die REBA IMMOBILIEN AG verfügt über langjährige Erfahrung in der Vermittlung von Hotelimmobilien an geeignete Hotelpächter. Das Unternehmen kennt den Hotelmarkt und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von potenziellen Hotelpächtern. Mit Hilfe der REBA IMMOBILIEN AG können Hotelverpächter den passenden Hotelpächter für ihre Hotelimmobilie finden.

+++ Welche Vorteile bietet die Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG? +++

Die Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG bietet Hotelverpächtern eine Reihe von Vorteilen. Die REBA IMMOBILIEN AG verfügt über umfassendes Know-how im Bereich Hotelpacht und kennt die Anforderungen von Hotelverpächtern und Hotelpächtern.

Durch die Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG können Hotelverpächter Zeit und Kosten sparen und gleichzeitig den bestmöglichen Hotelpächter für ihre Hotelimmobilie finden.

+++ Welche Leistungen bietet die REBA IMMOBILIEN AG an? +++

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet Hotelverpächtern eine breite Palette von Dienstleistungen an. Dazu gehören die Vermittlung geeigneter Hotelpächter, die Beratung bei der Vertragsgestaltung, die Unterstützung bei der Durchführung von Due Diligence-Prüfungen sowie die Begleitung des gesamten Verpachtungsprozesses.

+++ REBA IMMOBILIEN AG – der richtige Partner für neue Hotelpächter +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist der ideale Partner für Hotelverpächter, die ihre Hotelimmobilie erfolgreich verpachten möchten.

Weitere Informationen:

www.reba-immobilien.ch

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelinvestor.ag

www.hotel-investments.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Off Market Immobilien: Gewerbemakler, Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler für Neubau sowie als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Gewerbeimmobilien: Anlageimmobilien, Betreiberimmobilien, Hotels, und Wohnanlagen) tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

