Hotelsterne statt Silvesterraketen: Die günstigsten europäischen Städte für einen Luxusurlaub zum Jahreswechsel

Böllern scheint out. Zumindest legt das eine aktuelle Umfrage nahe, in der sich die Mehrheit der Deutschen für ein Böllerverbot ausgesprochen hat*. Gleichzeitig sind im vergangenen Jahr die Ausgaben für das Silvesterfeuerwerk auf ein neues Rekordhoch gestiegen.* Freunde der Pyrotechnik geben schnell einen dreistelligen Betrag für ihr privates Silvesterfeuerwerk aus. Wer sich in diesem Jahr dagegen entscheidet, kann den Jahreswechsel für das gleiche Budget auch in einem europäischen 5-Sterne-Hotel verbringen, wie eine aktuelle Datenauswertung der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK zeigt.

Am günstigsten kommen Luxusurlauber im türkischen Istanbul in einem 5-Sterne-Hotel unter. Im Dezember und Januar kostet eine Nacht in einem Luxushotel im Schnitt 138 Euro. Die polnische Hauptstadt Warschau schlägt mit durchschnittlich nur 173 Euro zu Buche. Ebenfalls für unter 200 Euro pro Nacht genießen 5-Sterne-Urlauber einen Aufenthalt in Antalya – dort werden im Schnitt 180 Euro fällig.**

Die Top 10 der günstigsten europäischen Destinationen für einen Aufenthalt in einem 5-Sterne-Hotel vervollständigen folgende Städte: Athen (201 Euro), Lissabon (202 Euro), Berlin (223 Euro), Funchal (224 Euro), Prag (259 Euro), Budapest (261 Euro) und Palma de Mallorca (273 Euro).

Weitere Informationen, z. B. auch zu den anderen Destinationen, finden Sie hier.

*Quelle: https://www1.wdr.de/nachrichten/boeller-verbot-silvester-100.html

**Die Liste der günstigsten und teuersten Reiseziele für den aktuellen und den kommenden Monat wird aus unseren internen Suchdaten auf den KAYAK-Portfolio-Domains der letzten 120 Tage ermittelt und jeweils am 1. des Monats aktualisiert. Um eine genaue Schätzung der Übernachtungspreise für Standard-Doppelzimmer in 5-Sterne-Hotels zu erhalten, geben wir den Durchschnittspreis an. Wir schließen von der Norm abweichende Preise, d.h. die obersten 1 Prozent und die untersten 1 Prozent der Preise aus. Die Städte sind global und regional geordnet. Ebenso wird die prozentuale Preisänderung im Vergleich zu den beiden Vormonaten angezeigt.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

Firmenkontakt

KAYAK

Florian Stark

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187166



https://www.kayak.de

Pressekontakt

Schwartz Public Relations GmbH

Florian Stark

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187166



https://schwartzpr.de

Bildquelle: KAYAK