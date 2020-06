HotSpring(R) Whirlpools für den Lifestyle – optional mit Salzsystem erhältlich

Urlaub im eigenen Garten

Zurücklehnen und relaxen – Whirlpools bieten die ideale Auszeit, um neue Energie zu tanken und etwas für seine Gesundheit zu tun. Doch Whirlpool ist nicht gleich Whirlpool. In den letzten Jahren hat sich viel getan. Jetzt startet die Whirlpool Import GmbH mit der weltweit führenden Marke HotSpring® ein neues Kapitel im Bereich Spa-Erlebnis: mit der Highlife® Collection

Natürliche Schönheit oder moderner Luxus – der Whirlpool für Ihren Lifestyle

HotSpring® Whirlpools in anspruchsvollem Design und Top-modernen Farben der Aussenverkleidung, perfekt abgestimmt dazu: die Wannenfarben.

Die Eröffnung von einer unvergleichlichen Farbpalette, die alle Hausbesitzer ansprechen wird, die einen Whirlpool für ihren Garten erwerben möchten. Sowohl diejenigen, die ein traditionelles Design bevorzugen, als auch diejenigen, die sich für einen modernen Look begeistern. Erfahrene Designer haben die optimalen Kombinationen festgelegt, um Wannen – und Verkleidungsfarben perfekt aufeinander abzustimmen. So gibt es den “Walnuss und Driftwood”-Look, zwei der beliebtesten Holzmuster-Varianten, jetzt mit neuer Maserung für noch mehr Authentizität. Der “Sandstein” oder “Schiefer”-Look vermittelt durch die aufgeprägten Strukturen einer Steinanmutung einen warmen und neutralen Eindruck und eignet sich als ideale Ergänzung in einer Gartenlandschaft. Wer den modernen Look bevorzugt, entscheidet sich für “gebürstetes Nickel” oder “Bronze”. Das “gebürstete Nickel” tritt mit seiner strukturierten Oberfläche besonders im Sonnenlicht durch seinen auffallenden Metalleffekt in Erscheinung. Die Außenverkleidung in “Bronze” fügt sich mit seinem Seidenglanz-Finish optimal in moderne Architektur, auch in traditionelle, naturnahe Umgebung ein. In Kombination mit den Wannenfarben Elfenbein, Alpin Weiß, Eisgrau, Platin, Toskanasonne und Wüstensand ergeben sich auffällig stylische Farbakzente, die jeden der Whirlpools zu einem echten Hingucker im heimischen Garten machen, der sich formvollendet in die Gesamtstruktur und das natürliche Ambiente einfügt. Ein echtes Statement in Sachen Wellness und Wohlbefinden – und eine echte Einladung an Ihre Gesundheit und das Beisammensein mit Gästen oder der Familie, die ein unvergessliches, gemeinschaftliches Erlebnis suchen.

Wasserpflege, die ein ganzes Jahr hält – das FreshWater™ Salzsystem

Einer der wichtigsten Gründe beim Kauf von Whirlpools ist nach wie vor das Thema Pflege und Kosten. Für Whirlpool-Besitzer ist klares, sauberes Wasser einer der wichtigsten Punkte. Aber Wasser ist auch ein kostbares Gut, das nicht unnötig verschwendet werden sollte. Die Highlife® Collection bietet die Lösung: Das zum Patent angemeldete FreshWater™ Salzsystem hält das Whirlpool-Wasser bis zu einem Jahr stabil, bevor es abgelassen und erneuert werden muss. Die Kartusche generiert kontinuierlich Pflegemittel aus Salz, die das Wasser sauber, klar und weich halten – ganz ohne den Geruch von Chlor. Unter normalen Bedingungen braucht die Kartusche keine Wartung oder Reinigung und kann benutzerfreundlich in wenigen Minuten vom Beckenrand ausgetauscht werden. Bequemer geht es kaum. Somit steht dem ungetrübten Whirlpool-Vergnügen im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Wege und eine “klare” Entscheidung sollte schnell getroffen sein. Nichts am Markt ist zurzeit so leicht zu bedienen wie das FreshWater™ Salzsystem, ganz abzusehen von den immensen Wasser- und Kosteneinsparungen.

Die erfahrenen Mitarbeiter von HotSpring® Whirlpools helfen mit langjähriger Erfahrung und einer großen Auswahl, das am besten passende Modell für Sie zu finden.

HotSpring® Whirlpools – die weltweit führende Marke

Seit über 30 Jahren importiert und verkauft die WHIRLPOOL Import GmbH die hochwertigen HotSpring® Whirlpools in Deutschland. Weltweit werden die HotSpring® Whirlpools bereits seit über 40 Jahren verkauft. Mittlerweile stehen in über 70 Ländern der Erde mehr als 1,2 Millionen stets badebereite Whirlpools, denn neben der fachkundigen Beratung und dem bemerkenswerten Service, können sich die Käufer jederzeit darauf verlassen, immer die passenden Ersatzteile oder Ergänzungen zu erhalten – über Jahrzehnte hinweg.

HotSpring Whirlpools seit 1987 in Deutschland

Firmenzentrale in Buxtehude und weitere Ausstellungen in Berlin, Bonn, Dortmund, Frankfurt, München, Regensburg und Stuttgart, sowie 30 weiteren Vertriebspartnern bundesweit

