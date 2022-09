„How to Create Innovation“: Digital Leadership veröffentlicht weltweit größte Innovations-Bibliothek

Stefan F. Dieffenbacher und 60+ Co-Creators erarbeiten End2End-Buch und -Methodensammlung

Zürich, 08.09.2022 – Literatur zu den Themen Innovation und digitale Transformation betrachtet bisher fast ausschließlich einzelne Themenfelder oder Aspekte. Um Unternehmen eine Hilfe an die Hand geben zu können, die alle Silos überbrückt, entschied sich der Gründer der Unternehmensberatung Digital Leadership Stefan F. Dieffenbacher, selbst ein Buch zu schreiben. Das Ergebnis: das erste „End2End“-Werk rund um Innovation!

Das Besondere: Mit „How to Create Innovation“ wurde nicht nur ein Buch publiziert: Rund 450 Seiten Inhalt werden um die weltweit umfangreichste Sammlung an Arbeitsmethoden und Vorgehensweisen ergänzt, mit deren Hilfe Organisationen Innovation und digitale Transformation gezielt umsetzen können. Sie steht Open Source und komplett kostenlos zur Verfügung. In den letzten sechs Jahren haben 60+ Co-Creators aus aller Welt an diesem Werk mitgewirkt.

Das Internet und die „digitale Welt“ sind historisch gesehen neu. Es fehlt nicht nur an Werkzeugen, sondern vor allem an durchgängigen Methoden. Genau das aber ist so entscheidend, so Stefan F. Dieffenbacher: „Exzellenz in Einzeldisziplinen reicht nicht aus. Am Schluss muss alles zusammenpassen: ein Geschäftsmodell, das einen echten Bedarf erfüllt, ein gutes Produkt, überzeugende Kommunikation und effiziente Abläufe. Wenn nur eines der Themen nicht passt, scheitert das ganze Innovationsvorhaben.“

Mit den Open Source Werkzeugen und dem Buch gibt Digital Leadership nun eine Antwort auf die Frage, wie sich Innovation über alle Bereiche und Themenfelder ganzheitlich umsetzen lässt.

Ihr Kern sind integrierte Werkzeuge und solide Standards, die unter dem Namen „UNITE“ zusammengefasst werden. So ist das Credo „Let“s UNITE and create a world worth living in!“ Einladung und Programm des Buches zugleich. „Wir können Innovation nicht verhindern, jedoch vormaliges Herrschaftswissen offen teilen und gemeinsam die Welt von morgen gestalten“, so Stefan F. Dieffenbacher.

Dieser Mindset inspirierte den Buchautor bereits zur Gründung der weltweit ersten Open Source Unternehmensberatung Digital Leadership. Das umfangreiche methodische Know-how, das in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie Amazon, BNP Paribas, T-Mobile und UBS in über zehn Jahren Tätigkeit gesammelt werden konnte, stellt das Unternehmen in Form des Buchs nun uneingeschränkt zur Verfügung.

So können die über 50 Modelle inklusive kritischer Varianten, Anleitungen, Beispielen und druckfertiger Versionen völlig kostenlos von der Website https://digitalleadership.com/UNITE/ heruntergeladen und verwendet werden.

Über „How to Create Innovation“:

Website Buch & Download: www.digitalleadership.com/createinnovation

Facts & Figures:

-450+ Buchseiten

-50+ Tools & Modelle, ready-to-use und Open Source

-95+ Illustrationen

-Autoren: Stefan F. Dieffenbacher und 60+ Co-Creators

-6 Jahre Bearbeitungszeit

Learnings:

Investitionssicherheit schaffen: Die meisten Innovationen scheitern, weil Unternehmen nicht gezielt herausfinden können, was Kunden wirklich brauchen. Weil es an soliden Vorgehensweisen fehlt, werden einfach nur viele Ideen generiert. How to Create Innovation zeigt auf, wie man gezielt wichtige, aber noch unerfüllte Kundenbedürfnisse identifiziert und passende Lösungen entwickelt, was die Investitionssicherheit erhöht.

Innovation erfolgreich gestalten: Das Buch zeigt End2End, wie man Innovationsvorhaben und digitale Transformationen erfolgreich gestaltet: von der Identifizierung des richtigen Bereichs über die Entwicklung eines „Loveable Product“ bis hin zu Testing und Growth-Hacking und vieles mehr.

Vom Whiteboard zur Realität: Das Buch zeigt von der Strategie bis zum Wachstum integriert und holistisch klare Vorgehensweisen auf. Da es vielfach vor allem an der Umsetzung hapert, wird hier erklärt, wie man die berühmte Lücke zwischen Strategie und Umsetzung überbrücken kann.

Kulturwandel verstehen & leben: In der Unternehmenskultur liegt der Hauptgrund für das Scheitern der meisten Innovations- und Transformationsbemühungen. How to Create Innovation stellt vielleicht ebenfalls erstmalig einen integrierten Ansatz zur Kultur dar und identifiziert die wichtigsten Faktoren, die Organisationen angehen müssen, um – unterstützt mit Tools – Kultur verstehen und ändern zu können.

Innovation von Geschäftsmodellen: Über Produktinnovation ist viel gesprochen worden. Nachhaltiger und differenzierender ist aber die Innovation von Geschäftsmodellen selbst. Das UNITE Business Model Framework stellt erstmalig einen ganzheitlichen Ansatz zu Geschäftsmodellinnovationen dar und zeigt auf, wie man auch exponentielles Wachstum systematisch schaffen kann.

Digitale Transformation erfolgreich umsetzen: Digitale Transformationen brauchen im Kern ebenfalls erfolgreiche Innovationen. How to Create Innovation zeigt auf, wie man eine digitale Transformation integriert, steuert und umsetzt. Damit steigen die Chancen massiv, nicht zu den 2/3 der Unternehmen zu gehören, die scheitern.

Über Digital Leadership:

Die Digital Leadership AG ( https://digitalleadership.com) wurde 2012 von Stefan F. Dieffenbacher gegründet. Als weltweit erste Open Source Unternehmensberatung beschleunigt sie den Wandel in Unternehmen und Organisationen, um sie zu digitalen Marktführern in ihren jeweiligen Branchen zu machen. Die Basis ihrer Arbeit ist eine einzigartige Sammlung von Transformations- und Innovationsmethoden namens UNITE, die Digital Leadership einen Vordenkerstatus in der Beratungsbranche verleiht. Das Buch „How to Create Innovation“ von Stefan F. Dieffenbacher ist das Ergebnis der langjährigen Anwendung dieser Methodik auf reale Geschäftsprobleme von Unternehmen wie Amazon, BNP Paribas, T-Mobile und UBS.

Bildquelle: Digital Leadership