H&P Touristik übernimmt Großteil der Feriendomizile im Ferienhausdorf Dagebüll

Saison 2026 ab sofort buchbar

Die H&P Touristik GmbH erweitert sein Angebotsportfolio und hat für die kommende Saison 2026 einen Großteil der attraktiven Feriendomizile im beliebten Ferienhausdorf Dagebüll zur Vermittlung übernommen. Urlauberinnen und Urlauber können die modernen Unterkünfte bereits jetzt buchen und sich ihren Platz an der Nordsee für das nächste Jahr sichern.

Mit der Übernahme stärkt H&P Touristik seine Präsenz an der deutschen Nordseeküste und bietet Gästen eine breite Auswahl an hochwertigen Ferienhäusern in unmittelbarer Nähe zum Meer. Die Häuser in Dagebüll sind bekannt für ihre moderne Ausstattung, großzügigen Grundrisse und ihre Lage inmitten der einzigartigen Küstenlandschaft Schleswig-Holsteins.

Urlaub in Dagebüll: Natur, Erholung und ideale Ausgangslage:

Der Küstenort Dagebüll hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ziel für Erholungssuchende entwickelt. Direkt am Wattenmeer gelegen, bietet der Ort zahlreiche Möglichkeiten für Strandtage, ausgedehnte Spaziergänge, Radtouren und Naturerlebnisse. Die grünen Strände Dagebülls sind ebenso charakteristisch wie die frische Nordseeluft, die zu jeder Jahreszeit für Entspannung sorgt. Egal ob Paare, Familien oder Freundesgruppen, für alle ist Dagebüll ein idealer Urlaubsort.

Frühbuchung empfohlen:

Durch die frühzeitige Freischaltung der Saison 2026 erhalten Gäste die Möglichkeit, sich aus einer großen Auswahl die bevorzugten Häuser und Reisezeiträume zu sichern. H&P Touristik rechnet aufgrund der hohen Beliebtheit des Ferienhausdorfs mit einer starken Nachfrage.

Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten stehen auf der Website von H&P Touristik unter www.hptouristik.de zur Verfügung.

H&P Touristik GmbH

Borsigalle 8-10

53125 Bonn

Tel.: 0228 / 919 00 40

www.hptouristik.de

Pressekontakt

Kai-Uwe Finger

eMail: k.finger@hptouristik.de

mobil: +49 171 4136993

H&P Touristik Gesellschaft zur Vermietung und Verwaltung von Ferienanlagen mbH

Kontakt

H&P Touristik

Kai-Uwe Finger

Borsigallee 8-10

53125 Bonn

01714136993



http://www.hptouristik.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.