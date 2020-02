HR Excellence Award für herausragende Personalarbeit in D-A-CH

Salzburg AG, Di Santo & Partner und cts companion erhalten die Auszeichnung der Scheelen AG

Mit dem HR Excellence Award 2019 der Scheelen® AG für herausragende Personalarbeit in Österreich wurde die Salzburg AG, Salzburg, ausgezeichnet, der Award für die herausragende Personalarbeit in der Schweiz ging an die Di Santo & Partner GmbH, Basel, und in Deutschland wurde die cts companion to success GmbH, Neuss, ausgezeichnet. Die Awards wurden im Rahmen des jährlichen Fachkongresss der Scheelen® AG Ende Januar an die Unternehmen verliehen. Mit dem diesjährigen Kongress läutete die Scheelen AG zudem ihr dreißigstes Jahr des Bestehens ein.

„Eines der größtes und spannendsten Projekte in der Unternehmensgeschichte“

Für ihr Projekt „Personal Schulung & Change“ innerhalb des Programms Smartmeter Rollout wurde die Salzburg AG ausgezeichnet. Den Award für eines der größten und spannendsten Vorhaben in der Geschichte des Energieversorgers nahm Projektleiterin Liesa Dürnberger stellvertretend für ihren Kollegen Peter Buchmayr und das Unternehmen von Claudia Scheelen, COO Scheelen® AG, entgegen. Die jahrelange Vorarbeit und die Intensität, mit der sich die Salzburg AG stets der Aufgabe der Mitarbeiterschulung und Kundenaufklärung widme, hob Laudatorin Dr. Tanja Abwa, Geschäftsführerin von Scheelen Österreich, in ihrer Rede als besonderes Auszeichnungskriterium hervor.

„Mitarbeiter zur Herzenssache machen“

Mario Di Santo, Inhaber der Di Santo & Partner GmbH, erhielt den HR Excellence Award 2019 für herausragende Personalarbeit in der Schweiz für sein langjähriges Engagement und seinen Erfolg in der ganzheitlichen Personalsuche und HR-Beratung: „Seit 20 Jahren machen Sie einen Unterschied in der Beratung“, so Oliver Zanetti von der Scheelen AG Schweiz in seiner Laudatio, „denn kaum jemand steht so für die ´Herzenssache Mitarbeiter´“.

„Ein echter Begleiter zum Erfolg“

Annette Mateoi und Petra Michels, die beiden Geschäftsführenden Gesellschafterinnen der cts companion to success GmbH, erhielten den HR Excellence Award 2019 in Deutschland für ihre langjährige, besondere Arbeit auf dem Feld der Organisationsberatung: „Organizational Development, System Design, People Development“ – wer Experten dafür sucht, der denkt direkt an cts companion to success, begründete Frank M. Scheelen, CEO der Scheelen® AG, die Wahl der diesjährigen Preisträger. „Damit ist cts companion im Wortsinne ein echter Begleiter zum Erfolg“.

Als einer der führenden deutschen Trainingsdienstleister weiß die SCHEELEN® Gruppe aus eigener Erfahrung, was der Mittelstand in Zeiten von Fachkräftemangel und anspruchsvoller Führung benötigt. Mit der Mission „Wir fördern menschliches und unternehmerisches Wachstum“ berät die SCHEELEN® AG Unternehmen mit mehreren Tochterunternehmen im In- und Ausland internationale Firmen in allen Aspekten der Unternehmenswertsteigerung und begleitet sie von der Definition einer Unternehmens-Vision bis hin zur Implementierung der notwendigen Maßnahmen. Die Kernkompetenzen des Instituts für Managementberatung und Diagnostik mit Sitz in Waldshut-Tiengen liegen dabei in der Kompetenzförderung und der Entwicklung menschlicher Potenziale sowie im Stressmanagement und Leistungserhalt. Hierzu setzt die SCHEELEN® AG ihre renommierten Diagnosetools INSIGHTS MDI®, ASSESS by SCHEELEN® und RELIEF by SCHEELEN® ein.

Firmenkontakt

SCHEELEN AG

Ann-Kathrin Fritz

Klettgaustraße 21

79761 Waldshut-Tiengen

07741/96 940

info@scheelen-institut.com

http://www.scheelen-institut.com

Pressekontakt

text-ur text- und relations agentur Dr. Christiane Gierke

K. Ebensberger

EuroNova III, Zollstockgürtel 61

50969 Köln

0221/168 21 231

redaktion@text-ur.de

http://www.text-ur.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.